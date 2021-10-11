السبكي: كل الدعم لليبيين للاستفادة من خبرة مصر في التأمين الصحي الشامل

وجه د. أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، التحية، نيابة عن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة للدكتور علي الزناتي وزير الصحة الليبي، خلال زيارته التفقدية لمجمع الإسماعيلية الطبي، رافقه خلالها اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، والدكتور قطب السيد مدير إدارة المجمع الطبي، ود.علي حطب وكيل وزارة الصحة، ولفيف من القيادات الصحية بالبلدين.

التأمين الصحي الشامل

وخلال كلمته، أكد الدكتور أحمد السبكي، تقديم كل سبل الدعم لاشقاء الوطن بدولة ليبيا، مؤكدًا فخره بما حققته مصر في مجال التغطية الطبية الشاملة وهي الحمل الثقيل الذي اتخذته القيادة السياسية في مصر، مؤكدًا تنظيم عدة زيارات إلى محافظات و التي تعمل بنظام التأمين الصحي الشامل، لمتابعة ما يتم إنجازه في هذا الشأن.

من جهته، قال محافظ الإسماعيلية:"نفتخر كمصريين بما حققته منظومة التأمين الصحي الشامل في مجال القطاع الطبي بمصر، مؤكدا خلال استقباله وزير الصحة بدولة ليبيا، علي تقديم كل أوجه الدعم للشعب الليبي الشقيق.

التأمين الصحي الشامل

وخلال كلمته، قال وزير الصحة الليبي إن مصر هى الشقيقة الكبري لليبيا، وصديقة السلم والحرب وهي الدرع الآمن، لافتًا إلي أن الخبرة والعلم دائمًا ما يأتيان من مصر".

التأمين الصحي الشامل

كما وجه وزير الصحة الليبي التحية لمصر وقيادتها السياسية، مشيرا إلي أن منظومة التأمين الصحي بمصر تستحق كل الإشادة والتقدير لوصولها لكل منزل مصري، وتقديم خدمة طبية مميزة بأسعار مخفضة لا تذكر.