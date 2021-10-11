أمطار خفيفة على أطراف السويس.. والمحافظة: راجعنا سلامة 11 مخرًا للسيول

شهدت أطراف محافظة السويس، مساء الاثنين، أمطارًا خفيفة وسط احتفاء كبير من مستخدمي منصات التواصل الذين تداولوا منشورات مضمونها أن الجميع في انتظار وصول الأمطار لأنحاء المدينة، بعد ورود معلومات على سقوط أمطار خفيفة على أطراف المحافظة.

وذكر عدد من سكان منطقة جنيفة بطريق السويس الإسماعيلية أن أمطارًا خفيفة سقطت على قريتهم مساء اليوم.

ودون بعض العاملين بشركات منطقة العين السخنة التي تبعد عن السويس نحو ٦٠ كم، منشورات تفيد بسقوط قطرات مياه، لاحظوه على زجاج السيارات.

وتابعت أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية شمال خليج السويس، أعمال تطهير مخرَّات السيول بالمدينة، يرافقها مسئولو الجهاز، وذلك ضمن المخطط المُعد لاستقبال موسم الشتاء، والتأكد من جاهزية مخرَّات السيول بالمدينة، لاستيعاب كمية الأمطار في حالة سوء الأحوال الجوية، وذلك ضمن تكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة الاستعداد لموسم الشتاء والتقلبات الجوية بالمدن الجديدة.

وأكدت أسماء مخلوف، ضرورة المتابعة الدورية لأعمال تطهير مخرَّات السيول وبالوعات الصرف، وكذا جاهزية محطات الرفع للتعامل مع أي تقلبات جوية خلال موسم الشتاء، موجهة بسرعة الانتهاء من أعمال التطهير والصيانة اللازمة للمحطات.