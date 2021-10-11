الإثنين 11 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أمطار خفيفة على أطراف السويس.. والمحافظة: راجعنا سلامة 11 مخرًا للسيول

أمطار
أمطار

شهدت أطراف محافظة السويس، مساء الاثنين، أمطارًا خفيفة وسط احتفاء كبير من مستخدمي منصات التواصل الذين تداولوا منشورات مضمونها أن الجميع في انتظار وصول الأمطار لأنحاء المدينة، بعد ورود معلومات على سقوط أمطار خفيفة على أطراف المحافظة.

وذكر عدد من سكان منطقة جنيفة بطريق السويس الإسماعيلية أن أمطارًا خفيفة سقطت على قريتهم مساء اليوم.

ودون بعض العاملين بشركات منطقة العين السخنة التي تبعد عن السويس نحو ٦٠ كم، منشورات تفيد بسقوط قطرات مياه، لاحظوه على زجاج السيارات.

وتابعت أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية شمال خليج السويس، أعمال تطهير مخرَّات السيول بالمدينة، يرافقها مسئولو الجهاز، وذلك ضمن المخطط المُعد لاستقبال موسم الشتاء، والتأكد من جاهزية مخرَّات السيول بالمدينة،  لاستيعاب كمية الأمطار في حالة سوء الأحوال الجوية، وذلك ضمن تكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة الاستعداد لموسم الشتاء والتقلبات الجوية بالمدن الجديدة.

وأكدت أسماء مخلوف، ضرورة المتابعة الدورية لأعمال تطهير مخرَّات السيول وبالوعات الصرف، وكذا جاهزية محطات الرفع للتعامل مع أي تقلبات جوية خلال موسم الشتاء، موجهة بسرعة الانتهاء من أعمال التطهير والصيانة اللازمة للمحطات.

السويس مطر امطار العين السخنة جنيفة الإسماعيلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

منير

الأكثر قراءة

رسميًا.. «الصحة» تمنع دخول الموظفين غير الملقحين ضد كورونا السبت

حبس موظف ببنك زراعى بالمنوفية استولى على 9 ملايين جنيه

القصة الكاملة لإحالة الفنان شادي خلف للمحاكمة

تصفيات المونديال.. صلاح ومرموش يقودان هجوم المنتخب المصرى أمام ليبيا

شلل مرورى يضرب وسط القاهرة

استعادة الحساب الرسمى للنيابة الإدارية عبر «إنستجرام»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيد عبد الحليم

فى مديح شعراء السبعينيات (1): أصوات شعرية فى قلب العاصفة

محمود خليل

مشاهد «الجوارى والعبيد» فى مصر القرن الـ19

عصام زكريا

كل هذا الخيال

ماجد حبته

مصر و«فيشجراد».. لثانى مرة

مؤمن المحمدي

فردتين شمال

القس. رفعت فكرى

الزرع والحصاد

جمال-أسعد

التعليم وسنينه

لواء.حمدى البطران

محاولات بعض المشايخ للوساطة لصالح التنظيمات المتطرفة

صور

أول أيام الدراسة

رجعوا التلامذة

العرض الختامى للمهرجان القومى للمسرح

محطة تل أبيب

المزيد

«الخارجية الفلسطينية»: مواقف بينيت من الدولة الفلسطينية والاستيطان في الجولان إرهاب منظم

القوات الإسرائيلية تعتقل 14 فلسطينيا من الضفة الغربية

الاحتلال يشرع فى تسويق 99 وحدة استيطانية فى «مُستوطنة ترامب» بالجولان المحتل