الإثنين 11 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

غدًا.. «عمومية الحديد والصلب» تعتمد نتائج أعمال الشركة

عمومية الحديد والصلب
عمومية الحديد والصلب

تعقد شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، جمعيتها العمومية غدًا الثلاثاء.

ومن المقرر أن تعتمد الشركة ميزانيتها واعتماد نتائج الأعمال خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 يونيو الماضي.

ووافق مجلس إدارة شركة الحديد والصلب على اعتماد القوائم المالية المعدلة بصافي بعد خصم ضريبة الدخل بمبلغ وقدره 5.54 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2021، وقالت الشركة إنها حققت خلال الفترة إجمالي إيرادات ومبيعات بلغت 41.5 مليون جنيه.

أشارت الشركة إلى أن سبب انخفاض صافي الربح عن المؤشرات السابقة، يرجع إلى تعديل توجيه بعض أصناف المنتجات من المنتجات غير التامية إلى منتجات تامة، وتعديل توجيه الخامات المباعة إلى خامات مصدرة لشركة الحديد والصلب المصرية (قاسمة) بسعر التكلفة، واحتساب مخصصات بخلاف الإهلاك، واحتساب ضرائب الدخل لصافي الربح بنسبة 22.5%.

مصر تقسيم اليوم أنخفاض غدا مؤشرات عمومية جمعية سعر الكيماوية

رئيس التحرير

وائل لطفي

منير

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