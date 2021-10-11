دورة تثقيفية للأئمة والدعاة بالبحيرة لمحاربة الأفكار المغلوطة

قام اللواء محمد شوقى بدر، السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، يرافقه محمد أبوحطب، وكيل وزارة الأوقاف بافتتاح الدورة التدريبية التثقيفية للأئمة والدعاة لمحاربة ومواجهة الأفكار المغلوطة، بحضور عدد من الأئمة والدعاة وقيادات الأوقاف بالبحيرة والتى تأتى ضمن مجموعة من الدورات المقرر عقدها للتدريب والتأهيل المستمر كعملية تنشيطية للدعاة والأئمة بالبحيرة، والبالغ عددهم 4 آلاف إمام من خلال عقد تدريب مستمر لهم فى السوشيال ميديا والتحول الرقمي لمحاربة ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف على بعض تلك المواقع تليها دورات أخرى عن فهم المقاصد.

وخلال كلمته بالجلسة الافتتاحية، أشاد اللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد بجهود وزارة الأوقاف ودورها التوعوى والتنويرى لمواجهة الأفكار المتطرفة، وكذا التصدى للفساد ومكافحته.

وأكد السكرتير العام لمحافظة البحيرة التعاون والتنسيق بين المحافظة والوزارة والعمل باستمرار من خلال مسيرة الإصلاح والتنمية التى لن ولم تسمح لوجود فاسد أو مفسد، وأن الدولة فى مرحلة البناء والتنمية وبناء العقول والتوعية لجميع المواطنين خاصة بالقرى والعزب والنجوع للتعريف بصحيح الدين والفكر الوسطى.

كما حاضر خلال الدورة الدكتور حسن عربود، الأستاذ المتفرغ بكلية الدراسات الإسلامية بدمنهور، وتناولت المحاضرة دور اللغة في فهم المقاصد من القرآن والسنة، وعقب ذلك تم عقد دوره عن السوشيال ميديا تحدث فيها الشيخ الدكتور أحمد عياد عن دور السوشيال ميديا في نشر الدعوة.