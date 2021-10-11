كيرا الصباح تكشف عن «تعليق صادم» على دورها فى «بدون ضمان»

أعربت الفنانة الشابة كيرا الصباح عن سعادتها بردود الفعل حول شخصيتها في حكاية «بدون ضمان» من مسلسل «إلا أنا».

وقالت كيرا لـ«الدستور» إن تفاعل الجمهور مع شخصيات المسلسل هو نجاح لكل الأبطال، وشخصية «ولاء»، التي تقدمها في العمل تلقت ردود فعل قوية بشأنها.

وأضافت: «كل ردود الفعل رغم أنها تدل على نجاح الشخصية إلا أنني شعرت أن الجمهور بدأ يكرهني من خلال ظهوري في (بدون ضمان) وأكثر تعليق جاء لها وكان صدمة هو عندما علق أحد المتابعين للعمل عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك قائلاً (يا خطّافة الرجالة)»، معلّقة: «مخطفتش رجالة حد».

وأوضحت أن الأحداث المقبلة سوف تشهد مفاجآت كثيرة، مشيرة إلى أنها تتمنى من الجمهور أن يتابع باقي الحلقات حتى النهاية، إذ إن نهاية المسلسل «قوية».

وأكدت أنها كانت تتوقع أن يلقى العمل نجاحاً كبيراً ولكن ليس بهذه القوة.

ووجهت كيرا الصباح الشكر إلى كل صناع المسلسل، مشيرة الي أنهم قدموا جهداً كبيراً من أجل أن يخرج العمل بهذا الشكل.

حكاية «بدون ضمان» ، بطولة الفنانة هنادي مهنا، وهاجر أحمد، وإسلام جمال، وأحمد كشك، وچلا هشام ، وتشارك فيه الفنانة الكبيرة وسلوى عثمان، ومن إخراج ياسمين أحمد كامل ، وسيناريست يوسف وجيه.

وشاركت كيرا الصباح في حكاية «بيت عز» من مسلسل «إلا أنا» بطولة سهر الصايغ، ورشدى الشامى، وتامر نبيل، وسلوى عثمان، وصفاء الطوخى، وهاجر الشرنوبي، وعصام السقا، ومن إخراج أحمد يسرى، وسيناريو أمين جمال وشريف يسرى ومحمد أبو السعد، إضافة الي حكاية «أمل حياتي» بالجزء الأول من مسلسل «إلا انا» بطولة الفنانة حنان مطاوع ونور محمود وبيومي فؤاد.