جامعة قناة السويس تطلق قافلة طبية شاملة بقرية أبوخروع

قال د. أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، إنه استكمالاً لسلسلة القوافل الشاملة التي تتوجه بها جامعة قناة السويس نحو المجتمع، وفي إطار مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس السيسي، انطلقت اليوم قافلة الإصحاح البيئي بجامعة قناة السويس إلى قرية أبو خروع التابعة لمركز ومدينة أبوصوير بالإسماعيلية، وذلك في التخصصات الطبية والصيدلة وطب الأسنان، والطب البيطري والتمريض والزراعة.

أضاف رئيس جامعة قناة السويس، على الدور المجتمعي للجامعة، وتوجهها إليه، والمشاركة الإيحابية الفعالة الجامعة في المبادرات الرئاسية، وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة لتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتقديم حياة أفضل، حيث تم الكشف علي 394حالة طب بشري، وصرف الأدوية المجانية، كما تم عقد ندوة صحية حول كيفية فحص واكتشاف سرطان الثدي وطرق الوقاية من فيروس كورونا.

وعن الطب البيطري تم الكشف على 27 حالة بيطرية ما بين أغنام، وأبقار ودواجن وجاموس، وصرف الأدوية البيطرية اللازمة لهم.

وفي المجال الزراعي تم عمل ندوة إرشاد زراعي مع مجموعة من المزارعين، وطرح مشكلات بياض الدقيق والعنكبوت الأحمر وذبابة الفاكهة، والقوارض والعفن الهبابي، وطرق العلاج مع صرف المبيدات والأدوية الزراعية مجانًا.

وأشرف على القافلة المحاسب عمرو كشك، مدير عام المشروعات البيئية، والمهندسة وفاء إمام، مدير إدارة التخطيط والبرامج.

أكد رئيس جامعة قناة السويس استمرار تنظيم حملات الطبية وتوعوية في قرى مبادرة حياة كريمة التي أعلنها الرئيس السيسي، وتتواجد مدينة القنطرة شرق ضمن المرحلة الأولى للمبادرة، لافتًا إلى أن مؤسسات الدولة تدعم المبادرة وتوفر احتياجاتهم.