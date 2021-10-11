وزيرة التضامن تتفقد مجمع الخدمات المتكاملة بحى الأسمرات غدًا

تجري نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، جولة تفقدية لمجمع الخدمات المتكاملة بحي الأسمرات، وتشهد احتفالية المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع بذكرى انتصارات حرب أكتوبر، غدا الثلاثاء.

وأكدت نيفين القباج وزارة التضامن، أن حي الأسمرات يعد تجربة نجاح للدولة المصرية في تحقيق كافة أهداف التنمية وتوفير الحياة الكريمة للأسر الأكثر احتياجا وينال اهتماما كبيرا من القيادة السياسية والحكومة المصرية، وينعكس ذلك فى حرص كافة الوزارات على تقديم أفضل خدماتها لسكان حي الأسمرات، لذلك حرصت وزارة التضامن الاجتماعي أن تنشئ مجمع خدمات يمكن من خلاله تقديم كافة الخدمات وإقامة الأنشطة التنموية وأنشطة قطاعات الرعاية والحماية الاجتماعية وسيتم تجهيز وتأثيث المركز على أعلى مستوى، يسمح بتنفيذ الأنشطة وتقديم الخدمات لأهالي الأسمرات.

وأضافت أن الوزارة تحرص على تدبير التمويلات اللازمة لتوفير أجود أنواع الأثاث، كما إن تمويل إنشاء الحضانات بحي الأسمرات يعكس اهتمام الوزارة بتنمية الطفولة المبكرة وتوفير بيئة آمنة ومناسبة لأطفال الأسمرات، ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بدراسة إنشاء مجمع إداري داخل الأسمرات يضم فرعا لبنك ناصر الاجتماعي ووحدة اجتماعية ومكاتب لهيئة التأمين الاجتماعي، لتسهيل تقديم الخدمات لأبناء حي الأسمرات.

ويقام مبني الخدمات المتكاملة بحي الأسمرات على مساحة 5000 متر، ويتكون المركز من 3 طوابق ويحتوي على معارض للأسر المنتجة وخدماتها ومركز تنمية مهارات الطفل العامل ومركز الاستشارات الأسرية ومركزا لخدمات للأشخاص ذوى الإعاقة ومركزاً للمرأة المعنفة و3 دور مناسبات ومركزاً للتدريب.

وتعمل وزارة التضامن الاجتماعي، من خلال برنامج فرصة على تدريب وتأهيل الشباب للتشغيل، كما تعمل الوزارة على إنشاء معرض دائم لحرف ومنتجات تخدم منطقة الأسمرات، بالإضافة إلى التوعية للحد من الزيادة السكانية من خلال العمل مع وزارة الصحة والسكان لإتاحة خدمات تنظيم الأسرة وخدمات طرق الأبواب.

