الإثنين 11 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس المكسيك يتهم شركات أجنبية بنقل وقود مهرب

أندريس مانويل
أندريس مانويل

أكد الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، الاثنين، أن شركات أجنبية كبرى لتجارة الطاقة تورطت فيما وصفه بـ"تهريب الوقود"، وخص بالذكر شركة "ترافيغورا".

وقال الرئيس المكسيكي  بحسب ما نقلت وكالة "رويترز": "اكتشفنا أن بعض هذه الشركات الأجنبية الشهيرة تقوم بنقل وقود مهرب، وجرى تعليق إذن الاستيراد لترافيغورا"، مضيفا أن "مكتب النائب العام في المكسيك ينظر في القضية".

من جهتها، قالت وزارة الطاقة المكسيكية، الشهر الماضي، إن "أربعة أذون لاستيراد الوقود ممنوحة لترافيغورا قيد عملية الإلغاء في حين انقضى أجل إذن خامس".

وأعلنت الشركة في السابق، أن "تعليق أذون استيراد الوقود غير شرعي، وإنها تتبع قوانين ولوائح الدول التي تعمل فيها".

يشار إلى أن سياسة الطاقة في المكسيك تميل إلى استيراد الغاز بسعر أرخص من ذلك المستخرج من آبار النفط.

وفي عام 2018 ، عندما تولى لوبيز أوبرادور السلطة ، صدرت المكسيك بالكاد 28 مليون دولار أمريكي من الغاز الطبيعي ، ولكنها جلبت حوالي 7.32 مليار دولار أمريكي من الخارج. ولا توجد اختلافات كبيرة في السنوات التالية.

ويستخدم هذا الوقود لتوليد حوالي 60٪ من طاقة الدولة. وحوالي 80٪ يأتي من الولايات المتحدة ، بشكل رئيسي من الحقول المنتجة في تكساس، وفي المقابل ، لا تملك الدولة سوى مساحة لتخزين ما يزيد قليلاً عن 5 أيام من احتياطيات الغاز الطبيعي.

وتشير الأرقام الرسمية من وزارة الطاقة المكسيكية إلى أن البلاد كانت تعاني من عجز في ميزان تجارة الطاقة بقيمة 18.8 مليار دولار أمريكي في عام 2017، يرجع جزء كبير من هذا إلى انخفاض صادرات النفط.

ووفقا للوزارة فإن المكسيك  تورد حوالي 90 % من الغاز الذي تستخدمه لتوليد الكهرباء.

رئيس المكسيك أندريس مانويل لوبيز تهريب الوقود شركات أجنبية شركة ترافيغورا اتهام

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وائل لطفي

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