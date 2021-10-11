راندا رزق: المرأة شريك أساسي وقوي لتحقيق التنمية في مصر

في اليوم العالمي للفتاة..

هنأت الدكتورة راندا رزق، أستاذ الإعلام التربوي بجامعة القاهرة وعضو المجلس الرئاسي للتنمية المجتمعية، الفتاة والمرأة المصرية بيومها العالمي، مؤكدة أنها شريك أساسي وقوي لتحقيق التنمية في مصر.

وأكدت راندا رزق في تصريحات على هامش مشاركتها في منتدى قمة الفتيات للاحتفال باليوم العالمي للفتاة، اليوم، أن الفتيات المصريات نجحن في تحقيق العديد من الإنجازات خلال السنوات الأخيرة بدعم من الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحة أن هذه المجالات تشمل السياسة والرياضة والثقافة وكافة المجالات الأخرى.

وشددت عضو المجلس الرئاسي للتنمية المجتمعية على أن الفتاة المصرية يجب تفخر بما وفرته الدولة من إمكانيات لمساعدتهن في تحقيق أهدافهن في النجاح ومستقبل أفضل، في ظل إرادة سياسية واعية وحكيمة تعمل على تمكين المرأة ووصولها إلى أعلى المناصب القيادة.

وأشارت راندا رزق إلى أهمية عمل كل فتاة على تحقيق أهدافها بالمثابرة والعمل والاجتهاد دون توقف، لافتة إلى أن مصر تشهد طفرة غير مسبوقة في توفير المناخ المناسب لكل فتاة.

وخصصت هيئة الأمم المتحدة يوم الحادي عشر من شهر أكتوبر من كل عام للاحتفال باليوم العالمي للفتاة، لدعم الأولويات الأساسية من أجل حماية حقوق الفتيات.

وتزامناً مع اليوم العالمى للفتاة استقبلت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، "رينا حازم" الطالبة بكلية اداب انجليزي جامعة القاهرة ومتطوعه في الهلال الأحمر لتشغل منصب رئيسة المجلس لمدة يوم، ضمن مبادرة "فتيات في أدوار قيادية" التى تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع هيئة بلان إنترناشونال إيجيبت.

أوضحت الدكتورة مايا مرسي ان فتيات مصر محظوظات للغاية فمصر تشهد طفرة كبيرة في مجال حقوق المرأة والفتاة لم تشهدها من قبل في ظل ارادة سياسية واعية وحكيمة تعمل على تمكين المرأة ووصولها الى اعلى المناصب القيادية، مشيرة إن دور الأجيال القادمة المحافظة على هذا الحقوق واستكمال المسيرة نحو الحصول على المزيد من الحقوق التي تمكن المرأة والفتاة وتنصفها، مضيفة الى أن المجلس يقوم بدور هام في توعية السيدات والفتيات بحقوقهن في كافة المجالات،.