الإثنين 11 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«ملاكي وأجرة».. شاهد عيان يكشف تفاصيل جديدة في واقعة «ميكروباص الساحل» (فيديو)

شاهد عيان
شاهد عيان

قال أحمد بشير، أحد سائقي موقف سيارات الأجرة، وشاهد عيان على الحادث، إنه كان يقود سيارته خلف السيارة التي سقطت في مياه النيل.

وروي «بشير» تفاصيل الحادث قائلا: «عربية ملاكي وعربية أجرة كانوا الاتنين على مطلع الكوبري، الملاكي حدفت على الأجرة فخبطت في السور ووقعت في النيل والملاكي فضلت تلف على الكوبري».

واستكمل حديثه بأن هناك أقوالا بأن السائق من متعاطي المخدرات، إلا أنه قيادته للسيارة كانت متزنة وما حدث كان مجرد حادث تصادم سيارة ملاكي دفعت الأجرة إلى السقوط في مياه النيل، مؤكدا أن السيارة كانت فارغة من الركاب ولم يتواجد فيها ركاب سوا السائق وبجواره شخص أو 2 ليس كما أدعى البعض بأن هناك ١٤ راكبا داخلها.

وأكد أن هوية السائق مجهولة لدى الجميع وحاولوا عقب الحادث البحث بينهم، وتبين أنهم جميعا بخير وليس منهم صاحب السيارة التي سقطت في المياه، لافتا إلى أنه من المحتمل أنه كان يمر من على كوبري الساحل صدفة وليس سائق بركاب.

كوبري الساحل حادث كوبري الساحل ميكروباص كوبري الساحل شهود عيان انقلاب ميكروباص في مياه النيل

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