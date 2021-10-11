«فاروس للأبحاث»: توقعات بتثبيت أسعار الفائدة عند معدلاتها حتى 2022

توقع تقرير صادر عن فاروس للأبحاث أن البنك المركزي سوف يتمسك بأسعار الفائدة الحالية لأطول فترة ممكنة، خاصة أن اتجاهات التضخم الحالية لا تزال ضمن هدف البنك المركزي بنسبة 7٪ (± 2٪) كمتوسط ​​للربع الرابع من عام 2022.

وقال التقرير إن أرقام التضخم الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أظهرت ارتفاعًا في قراءات التضخم، على عكس توقعاتنا بتراجع الأرقام لهذا الشهر على أساس سنوي، سجل التضخم الحضري 6.6٪ ارتفاعًا من 5.7٪ في أغسطس.

وسجل إجمالي القراءة الجمهورية 8.0٪ ارتفاعًا من 6.4٪ في أغسطس، على الرغم من أن التأثير الأساسي المعاكس بدأ يضعف، إلا أن أرقام التضخم ارتفعت بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية على أساس سنوي وشهري.

وتوقع تقرير صادر عن فاروس للأبحاث أن البنك المركزي سيتمسك بأسعار الفائدة ا الحالية لأطول فترة ممكنة، خاصة أن اتجاهات التضخم الحالية لا تزال ضمن هدف البنك المركزي بنسبة 7٪ (± 2٪) كمتوسط ​​للربع الرابع من عام 2022.

وقال التقرير إن أرقام التضخم الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أظهرت ارتفاعًا في قراءات التضخم، على عكس توقعاتنا بتراجع الأرقام لهذا الشهر على أساس سنوي، سجل التضخم الحضري 6.6٪ ارتفاعًا من 5.7٪ في أغسطس.

سجل إجمالي القراءة الجمهورية 8.0٪ ارتفاعًا من 6.4٪ في أغسطس على الرغم من أن التأثير الأساسي المعاكس بدأ يضعف، إلا أن أرقام التضخم ارتفعت بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، على أساس سنوي وشهري.

توقع تقرير صادر عن فاروس للأبحاث أن البنك المركزي سوف يتمسك بأسعار الفائدة ا الحالية لأطول فترة ممكنة، خاصة أن اتجاهات التضخم الحالية لا تزال ضمن هدف البنك المركزي بنسبة 7٪ (± 2٪) كمتوسط ​​للربع الرابع من عام 2022.

وقال التقرير إن أرقام التضخم الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أظهرت ارتفاعًا في قراءات التضخم على عكس توقعاتنا بتراجع الأرقام لهذا الشهر على أساس سنوي سجل التضخم الحضري 6.6٪ ارتفاعًا من 5.7٪ في أغسطس. وسجل إجمالي القراءة الجمهورية 8.0٪ ارتفاعًا من 6.4٪ في أغسطس. على الرغم من أن التأثير الأساسي المعاكس بدأ يضعف، إلا أن أرقام التضخم ارتفعت بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، على أساس سنوي وشهري.