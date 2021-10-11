الإثنين 11 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

بعد تصدر «بدون ضمان» التريند.. محامية توضح عقوبة اعتداء الزوج على زوجته

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تصدرت حكاية بدون ضمان من مسلسل إلا أنا، بطولة النجمتين هاجر أحمد وهنادي مهنا، مواقع التواصل الاجتماعى، وأصبحت حديث رواد السوشيال ميديا، بسبب تصاعد الأحداث، منذ أن انطلق عرض أولى حلقات الحكاية التى بدأت الأسبوع الماضي، حصريًا على شاشة قنوات DMC"".

وجسدت الفنانة هاجر أحمد، شخصية علا وضرب زوجها لها والذي يجسد شخصيته الفنان أحمد كشك، وهو الأمر الذي أثار غضب العديد من روّاد السوشيال ميديا عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وتحدث العديد من النساء عن تجاربهم مع ضرب الأزواج.

وقالت أميرة أبو العز، المحامية، إن العقوبة التي من المفترض أن توقع على الزوج المتعدي على زوجته وبحسب قانون العقوبات هي الحبس، متابعًة في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًة: "حسب قانون العقوبات عادي عقوبة تصل للحبس ٣ سنوات على حسب الإصابة".

مواعيد عرض حكاية بدون ضمان من مسلسل إلا أنا

تعرض حكاية بدون ضمان، من مسلسل إلا أنا، من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على شاشة «دي أم سى»، لتكون الإعادة الساعة الثالثة بعد منتصف الليل، والساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً، فيما يعرض المسلسل على شاشة «دي أم سى» دراما، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، والإعادة الساعة التاسعة صباحاً، والساعة الرابعة عصراً.

وتناقش حكاية بدون ضمان، العديد من المشاكل الواقعية في الأسرة المصرية المتعلقة بالمشاكل الزوجية التى تؤدى إلى الطلاق، وحياة السيدات بعد الطلاق، كما تدور حول علاقة الأم بابنها وتدخلها في حياته حتى بعد زواجه، وعدم احترام خصوصية زوجة الابن، ومضايقتها باستمرار من قبل الأم وأخت الزوج، والحكاية تضم العديد من النجوم، مثل هنادي مهنا، إسلام جمال، سلوى محمد عثمان، وهاجر أحمد وغيرهم من الفنانين، سيناريو وحوار يوسف وجيه وإخراج ياسمين أحمد كامل.

مسلسل إلا أنا يعرض 3 حكايات 

يذكر أن حكاية بدون ضمان، من مسلسل إلا أنا، هي الحكاية الثالثة من هذا المسلسل، حيث عُرضت الحدوته الأولى وهي بيت عز، بطولة كل من سهر الصايغ ورشدي الشامي وعصام السقا وتامر نبيل وصفاء الطوخي وسلوى محمد على، وغيرهم من النجوم، وهي من إخراج أحمد يسرا، والحدوته الثانية هي بالورقة والقلم، بطولة يسرا اللوزى، على الطيب، نور محمود، لبنى ونس، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج محمد بكير.

حكاية بدون ضمان بدون ضمان مسلسل الا انا إلا أنا - عقوبة الاتجار في المخدرات عقوبة

رئيس التحرير

وائل لطفي

منير

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