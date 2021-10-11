قريبًا.. عرض مسلسل Seis Hermanas على منصة WATCH iT

أعلنت شبكة واتش إت عن استعدادها لعرض المسلسل الإسباني"Seis Hermanas" عبر منصاتها وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.

المسلسل الاسباني

"Seis Hermanas" هو مسلسل تليفزيوني إسباني طويل من إنتاج شركة بامبو، تم البدء بعرضه في 15 أبريل 2015، وانتهى عرضه في 21 أبريل 2017.

أحداث المسلسل تقع في بدايات القرن العشرين في مدريد وتبدأ من سنة 1913، تم دبلجة المسلسل إلى العربية وتم عرضه على شاشة قناة أبوظبي.

المسلسل بطولة ماريا كاسترو، سيليا فريخيرو، ماريونا تينا، مارتا لارالدي، كانديلا سيرات، كارلا دياز، أليكس أدروفير، من تأليف ماريا ألاركون وأنجيلا أرميرو، خوان بيرو، إستيبير بورغاليتا، رامون كامبوس، أرانتا كويستا، بياتريز دوكي، كارمن فرنانديز، فيرونيكا فرنانديز، ماريا خوسيه غارسيا، يولاندا غارسيا، كارمن يانو، موسيس، غوميز، جيما نيرا، سانتوس ميركانو، كارمن بومبيرو، بابلو توبياس، أدولفو فالور، فلورا، غونزاليس، ألبرتو غروندونا ومن إخراج ديفيد لوروا.