أولياء أمور: «المدارس المطورة» تخلق جيلًا جديدًا متسلحًا بالعلم

استقبلت المدارس المطورة، التى أنشأتها مبادرة «حياة كريمة»، الطلاب مع بدء العام الدراسى وسط ترحيب كبير وتفاؤل من التلاميذ الذين استبشروا خيرًا بنظام التعليم الحديث الذى تقدمه، وسط توافر كل الوسائل والأدوات التى تضمن تلقيهم تعليمًا جيدًا ولائقًا.

وعبّر أولياء الأمور عن فرحتهم الكبيرة بهذه النقلة فى مجال التعليم، مشيدين بالمبادرة الرئاسية التى منحت أبناءهم فرصة لتلقى تعليم جيد يضمن مستقبلًا أفضل للطلاب.

«الدستور» تستطلع أصداء الطفرة التى صنعتها «حياة كريمة» فى مجال التعليم، من وجهة نظر أولياء أمور وأهالى الطلاب والمرتبطين بالعملية التعليمية.

أحمد عزيز:«حياة كريمة» نجحت فى تخفيف التكدس

قال أحمد عزيز، من قرية بمركز سمسطا بمحافظة بنى سويف، إن العام الدراسى الجديد يختلف تمامًا عن الأعوام الماضية، بسبب الجهود التى بذلتها مبادرة «حياة كريمة» فى تطوير المدارس والبنية التحتية لها، وزيادة عدد الفصول منعًا للتكدس.

وأضاف أنه أصبح مطمئنًا على إخوته الملتحقين بإحدى المدارس بعد عمليات التطوير التى حدثت، والتى تمكنهم من تلقى التعليم فى مكان صالح للدراسة، نظيف، ويحتوى على كل الإمكانات التى يحتاجها الطلاب، متابعًا: «هبقى مطمئن إن مفيش تكدس وازدحام فى الفصول، ومش هبقى خايف عليهم من انتشار الفيروس وإصابتهم بالعدوى».

وأشاد بالتطوير الخارجى للمدارس أيضًا، موضحًا: «أصبح إخوتى فى مأمن من كثير من الأزمات، خاصة الطريق السريع أمام المدرسة بعد تطويره ورصفه»، مختتمًا: «إخوتى لم يعودوا يخافوا العودة وحدهم بعد انتهاء اليوم الدراسى»

أحمد محفوظ: استيعاب الطلاب بفضل المبادرة الرئاسية

أعرب أحمد محفوظ، أحد أولياء الأمور، عن سعادته بما شهده مركز الشهداء بمحافظة المنوفية من تطوير فى قطاع التعليم، مشيدًا بالتطور الذى شهدته مدرسة الشهيد شوقى الفقى بقرية دراجيل، فى ظل اهتمام القائمين على مبادرة «حياة كريمة» بمستقبل الطلاب.

وقال: «كان هذا العام الدراسى يمثل تحديًا كبيرًا لإقناع الأبناء بالالتزام بالدراسة بعد ظروف وباء كورونا، لكن التطوير الذى شهدته مدرسة القرية سهّل كثيرًا من هذه المهمة، خاصة بعدما تولت (حياة كريمة) تحديثها بشكل كامل، وبناء فصول جديدة بها».

وأضاف: «فى اليوم الأول للدراسة لاحظ الجميع ما شهدته المدرسة من تطوير، وبعد أن كان الأهالى يبحثون لأبنائهم عن مدارس أخرى فى المركز أو فى قرى مجاورة، استطاعت المدرسة أخيرًا أن تستوعب جميع الطلاب من أبناء القرية».

وتابع: «المدرسة شددت على الطلاب منذ اليوم الأول على ضرورة ارتداء الكمامات طيلة اليوم الدراسى، وعدم تبادل الأدوات فيما بينهم، بالإضافة إلى أنها وفرت أجهزة لقياس حرارتهم، إلى جانب توفير جهاز للتعقيم، مع الالتزام الكامل بكل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا».

سماح عطا: ترميم الأسوار وإحلال وتجديد شبكة الكهرباء

قالت سماح عطا، من أولياء الأمور بمركز كفرشبين بمحافظة القليوبية، إن مبادرة «حياة كريمة» كثفت جهودها لتطوير المدارس بالمركز وإنشاء مدارس جديدة، موضحة أنه تم تنفيذ العديد من أعمال الصيانة فى المدرسة المجاورة لها.

وأضافت أن المبادرة أنهت جميع أعمالها قبل بدء العام الدراسى الجديد، لافتة إلى أن المدارس كانت متهالكة وبفضل المبادرة تم تطويرها جميعًا.

وواصلت: «شملت أعمال التطوير ترميم الأسوار والفصول وإحلال وتجديد شبكة الكهرباء وصيانة الأثاث المدرسى»، مختتمة: «ندعو للرئيس بأن يمد الله فى عمره هو وكل من يسهم فى تطوير وتحسين الحياة فى القرى، ونرى الآن الطلاب مقبلين على المدارس بكل سعادة لتلقى العلم».

سهير مجدى: التطوير أعاد الفرحة لعيون أبنائى

أكدت سهير مجدى، المقيمة بقرية على بن أبى طالب بمحافظة الوادى الجديد، أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» حققت إنجازًا كبيرًا بعدما أسهمت فى تخفيف الأعباء عن المواطنين من أهالى القرى النائية والأكثر احتياجًا، خاصة فى مجال تطوير المدارس.

وقالت: «المبادرة نجحت فى حل أزمة نقص عدد الفصول، ومعاناة الأهالى من أجل إيجاد مكان مناسب لأبنائهم فى مدارس القرى المجاورة، لكن الوضع تغيّر الآن تمامًا، بعد تطوير المدارس وبناء مزيد من الفصول، ما جعلها تستوعب جميع الطلاب، ووفر لأولياء الأمور أموالًا طائلة كانت تنفق على انتقال أبنائهم إلى المدرسة يوميًا».

وأضافت: «اشتريت لأبنائى الكمامات والمطهرات، كما اشتريت لهم الأدوات المدرسية، ورأيت بعينى مجهودات المبادرة فى تطوير مدرستهم، كما رأيت الفرحة فى أعينهم، بالمدرسة فى ثوبها الجديد».

طه الفيومى: مطمئنون على صحة أولادنا بالإجراءات الوقائية

شدد طه الفيومى، أحد أولياء الأمور بمركز ببا بمحافظة بنى سويف، على أن مبادرة «حياة كريمة» التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى نجحت فى حل أزمة نقص الفصول المدرسية، مقارنة بعدد الطلاب فى قرى بنى سويف، عبر تطوير المدارس وزيادة عدد الفصول.

وقال «الفيومى» إن قريته عانت سنوات طويلة من نقص الفصول، فالقرية كانت تضم مدرستين فقط، كل منهما مكونة من مبنى واحد، وهذا كان يشكل خطرًا كبيرًا على حياة التلاميذ خاصة مع انتشار فيروس كورونا، لكن «حياة كريمة» طورت المدرستين وأنشأت مدرسة جديدة. وذكر أن أعمال التطوير شملت صيانة السباكة والكهرباء، مشددًا على أن هذا الإنجاز الكبير جعل مدارس بنى سويف مستعدة للعام الدراسى الجديد، وجعل الأهالى مطمئنين على صحة أبنائهم