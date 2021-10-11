الإثنين 11 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إخماد حريق شب داخل وحدة سكنية بنجع حمادى

حريق
حريق

سيطرت قوات الحماية المدنية بقنا، برئاسة العقيد هاني الإتربي، على حريق شبّ في وحدة سكنية دون إصابات بنجع حمادي.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا بنشوب حريق بوحدة سكنية دور أرضي ملك طارق محمد جاد الكريم، مقيم المصالحة بنجع حمادي.

تم إخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية دون إصابات، مع وجود تلفيات في أثاث الشقة، وتبين أن سبب الحريق ماس كهربائي،  وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة قنا، أمس الأحد، من السيطرة على حريق هائل نتج داخل مطعم بمدينة نقادة جنوبي محافظة قنا، وذلك نتيجة انفجار أسطوانة بوتاجاز، دون وقوع خسائر بشرية.

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