مصر و«فيشجراد».. لثانى مرة

إلى العاصمة المجرية بودابست، توجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس الإثنين، للمشاركة فى القمة الثانية لدول تجمع «فيشجراد» مع مصر، والتباحث مع نظيره المجرى يانوش أدير، وفيكتور أوربان، رئيس الوزراء، وعدد من كبار المسئولين المجريين، بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، و... و... وبحث سبل تطوير العلاقات بين البلدين الصديقين.

دول تجمع «فيشجراد»، التى توصف بأنها «الفناء الخلفى» للاتحاد الأوروبى، كانت ضمن الكتلة الشرقية، ومع انهيار الاتحاد السوفيتى التقى زعماء تشيكوسلوفاكيا والمجر وبولندا، فى ١٥ فبراير ١٩٩١، فى مدينة «فيشجراد»، شمال العاصمة المجرية بودابست، وأعلنوا عن تشكيل تحالف، كان معروفًا باسم «مثلث فيشجراد»، وبانقسام تشيكوسلوفاكيا إلى التشيك وسلوفاكيا، صار المثلث مربعًا، وتحول اسمه إلى تجمع أو رباعى فيشجراد، Visegrad four، وأصبح هذا التكتل، المعروف اختصارًا بـV4، واحدًا من أقوى التحالفات العسكرية والسياسية والاقتصادية فى أوروبا، بعد انضمام الدول الأربع، فى أبريل ٢٠٠٤، إلى الاتحاد الأوروبى.

نظرًا لأهمية هذا التجمع، واستنادًا إلى العلاقات التاريخية التى تربط مصر بالدول الأربع، وضعت «دولة ٣٠ يونيو» هذا التجمع ضمن أولويات سياستها الخارجية، بالتزامن مع سعيها إلى توسيع نطاق التعاون مع الدول والتجمعات الإقليمية والدولية، التى تربطنا بها علاقات جيدة، أو تلك التى تحتل مكانًا متناميًا على خريطة العالم السياسية والاقتصادية.

التطورات الأخيرة التى مرت بها منطقة الشرق الأوسط فرضت على دول جنوب وشمال المتوسط تحديات جديدة، أوجبت عليها تقاسم الأعباء والمسئوليات وتكثيف التعاون والعمل على تحقيق التوازن بين البعدين الأمنى والتنموى. وإيمانًا بدور مصر القوى فى المنطقة، تم إنشاء آلية «فيشجراد + مصر»، «V٤+Egypt»، التى استضافت سلوفاكيا اجتماعها الأول، على مستوى وزراء الخارجية، فى مايو ٢٠١٤، وتلتها فى أبريل ٢٠١٦ جولة مشاورات سياسية فى العاصمة التشيكية براج. وفى ٢٠ ديسمبر ٢٠١٦، استقبل سامح شكرى، وزير الخارجية، وزراء خارجية دول التجمع، لتثبيت آليات التشاور وتبادل الرؤى وتنسيق المواقف بين مصر والدول الأربع.

تأسيسًا على ذلك، وكما كانت مصر هى الدولة العربية الأولى التى أقامت علاقات دبلوماسية مع المجر، كان الرئيس السيسى هو أول رئيس عربى أو إفريقى، يدعوه التجمع لحضور قمة استثنائية، استضافتها بودابست، فى ٤ يوليو ٢٠١٧، وكانت مصر هى أول دولة عربية وإفريقية، وثالث دولة فى العالم، تعقد اجتماع قمة مع دول التجمع الأربع، بعد ألمانيا واليابان.

الناتج المحلى الإجمالى لدول التجمع الأربع يتجاوز ٨ تريليونات دولار، ولديها خبرات متراكمة فى مجالات مختلفة أبرزها السكك الحديدية، الزراعة، الرى، معالجة المياه، الطاقة النووية، الصناعات العسكرية، و... و... وشهدت قمة يوليو ٢٠١٧، مناقشات بشأن إنشاء منطقة صناعية خاصة بدول التجمع فى مصر، وإنشاء صندوق استثمارى مشترك. كما أكد القادة اهتمامهم بدعم الروابط الاقتصادية، واتفقوا على الاستمرار فى تشجيع الشركات على تعزيز فرص التعاون المثمر، وإقامة مشروعات مشتركة، وفتح أسواق ثالثة فى الشرق الأوسط وإفريقيا.

القادة شددوا أيضًا على ضرورة تعزيز التعاون فى مجال الطاقة، واتفقوا على تبادل وجهات النظر، بشأن أمن وسياسات الطاقة، على المستويين الإقليمى والدولى، مع التركيز بشكل خاص على فرص استخدام الغاز الطبيعى. وأعربوا عن أملهم، فى إطلاق حوارات سياسية واستراتيجية مشتركة، لتحديد الفرص الجديدة المتاحة، وتنسيق الجهود لاستغلال تلك الفرص. وناقشوا أيضًا أزمات سوريا واليمن وليبيا واتفقوا على ضرورة قيام المجتمع الدولى ببذل مزيد من الجهود من أجل دفع عملية السلام للتوصل إلى تسوية دائمة للنزاع العربى الإسرائيلى.

.. وتبقى الإشارة إلى أن قادة دول تجمع «فيشجراد» أشادوا، خلال «القمة الخماسية» الأولى، قمة يوليو ٢٠١٧، بعملية التحول السياسى، التى شهدتها مصر، وأثنوا على إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذتها. كما أعلنوا عن دعمهم لجهود الحكومة المصرية فى حربها ضد الإرهاب، وأكدوا أهمية الدور المصرى فى الحفاظ على أمن واستقرار دول المنطقة.