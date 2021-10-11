الإثنين 11 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفاصيل مصرع طالبة صعقتها الكهرباء فى المنوفية

جثة
جثة

شهدت اليوم قرية شوشاى التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، حادثا أليما، حيث لقيت طالبة مصرعها صعقا بالكهرباء نتيجة لمسها لعمود كهربائي.

د تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز أشمون بمحافظة المنوفية، يفيد بمصرع م.ي 14 عاما ومقيمة بقرية شوشاى التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، صعقا بالكهرباء نتيجة لمسها لعمود كهربائي، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مصرع طالب محافظة المنوفية صعقا بالكهرباء عمود كهرباء تحرير محضر محضر بالواقعة مركز أشمون بالمنوفية

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وائل لطفي

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