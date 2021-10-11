أحمد رمزى يتقدم ببيان عاجل بشأن العثور على لقاح كورونا بترعة فى المنيا

تقـدّم النائب أحمد رمـزي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ببيان عاجل موجهاً إلى الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، حول واقعة عثور عدد أهالي بقرية أبشاق بمركز بني مزار شمال المنيا، على عشرات الآلاف من «أمبول» لقاح الوقاية من وباء كورونا المستجد، ملقاة على جانبي ترعة القرية، مغلقة بالكامل، ولم يتم استخدامها.

وقال «رمزي» في بيانه العاجل المقدم لمجلس النواب، إنه من المحزن أن تحدث هذه الواقعة، في الوقت الذي تسعى كافة أجهزة الدولة في الحصول على اللقاح من الخارج وتتصارع عليه كافة الدول، لافتًا إلي أن الواقعة كاشفة بحد ذاتها عن إهمال جسيم يرقى إلى مرتبة الجريمة في حق المواطنين، وتقتضي محاسبة المسئولين في أسرع وقت.

على صعيد آخر، استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وفدا من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الإثنين، ضمن برنامج زيارة نواب وأعضاء التنسيقية لمحافظة الإسكندرية.

وتناول اللقاء عددا من الملفات التي تخص المحافظة، وتمس الاحتياجات اليومية للشارع السكندري، ومنها توفير سكن كريم للمواطنين من خلال المشروعات القومية مثل «بشائر الخير» وإتاحة شواطئ الإسكندرية للجمهور، والاهتمام بذوي الإعاقة، وبدء العام الدراسي.

وتضمن اللقاء نقاشا مفتوحا بين المحافظ ونواب التنسيقية، أكد خلاله أعضاء الغرفة الأولى للبرلمان ضرورة التكامل والتعاون الدائم بين مجلس النواب والسلطة التنفيذية، للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطن.

كما تطرق اللقاء لما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن اختفاء 6 تلاميذ من إحدى مدارس المحافظة، وهو ما نفاه المحافظ، مؤكدا وجود حالة تدافع بين أولياء الأمور، وأنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحويل المسئولين عن هذه الواقعة للتحقيق وتوقيع الجزاء المناسب عليهم.

وأجرى الوفد جولة داخل مكتبة الإسكندرية تضمنت زيارة المتاحف والمعارض.