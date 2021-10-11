محافظ السويس يتابع أعمال التطوير بعدة مناطق

قام اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، الاثنين، بجولة تفقدية زار خلالها عددا من المناطق الواقعة بنطاق حي السويس لمتابعة المشروعات التنموية التي تقام على أرض المحافظة.

رافق المحافظ خلال الجولة د.عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس، وخالد سعداوي السكرتير العام لمحافظة السويس والعميد ايهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد.

بدأت الجولة بتفقد المحافظ ومرافقوه للمركز التكنولوجي لمحافظة السويس بشارع الجلاء لمتابعة أعمال الانشاءات للمركز وقاعة المؤتمرات وقاعة الاجتماعات الرئيسية.

وزار محافظ السويس شاطئ السوايسة في منطقة كورنيش الجديد، لمتابعة اعمال المرحلة الثانية من الشاطئ، والتي تشمل مبني إداريا ومطعما وساحة انتظار للسيارات ومنطقة كافيهات ومسرحا، مؤكدًا مراجعة شبكة بالوعات صرف الأمطار، إضافة إلي تدعيم الإنارة العامة وشبكة الصرف الصحي بالمنطقة المحيطة بشاطئ السوايسة علي كورنيش السويس الجديد.

جولة محافظ السويس

جولة محافظ السويس

جولة محافظ السويس

جولة محافظ السويس

جولة محافظ السويس

جولة محافظ السويس

جولة محافظ السويس

جولة محافظ السويس

جولة محافظ السويس

جولة محافظ السويس

جولة محافظ السويس

جولة محافظ السويس

جولة محافظ السويس