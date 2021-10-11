الإثنين 11 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«حاجات الناس ميعرفوهاش».. حسن يوسف يكشف حقيقة عودة شمس البارودى للفن

حسن يوسف و شمس البارودى
حسن يوسف و شمس البارودى

ترددت في الساعات الماضية أخبار تداولها بعض المواقع الصحفية عن عودة شمس البارودي للفن، ليكشف الفنان حسن يوسف، عن حقيقة عدولها عن قرار الاعتزال وعودتها للتمثيل وعالم الفن، مؤكدا أن هذا الكلام عار تماما عن الصحة.

وقال، خلال مداخلة هاتفية خلال برنامج "حضرة المواطن": إن ابنه الفنان عمر يوسف يعتزم تقديم فيلم تسجيلي عن والدته الفنانة المعتزلة شمس البارودي، يسلط الضوء على قرارها بالتخلي عن النجومية وهي في قمة تألقها، ويقوم خلال الفيلم بدور المحقق الصحفي الذي يسأل والدته عن كيفية تخليها عن الشهرة وهي في سن السابعة والعشرين من عمرها، لافتا إلى أنه أشاد وزوجته بفكرة نجله.

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