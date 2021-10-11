الإثنين 11 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رسميًا.. «الصحة» تمنع دخول الموظفين غير الملقحين ضد كورونا السبت

وزيرة الصحة والسكان
وزيرة الصحة والسكان

أصدرت وزارة الصحة والسكان، قرارًا وصفته بالمهم والعاجل، لكل الجهات التابعة لها لمنع دخول الموظفين العاملين بالمقار الحكومية إلا بعد التطعيم بلقاح كورونا في موعد غايته السبت 16 أكتوبر الجارى.

وأرسلت الوزارة القرار لكل القطاعات التابعة لوزارة الصحة والسكان، والممثلة في الهيئة العامة للرعاية الصحية، المستشفيات والمعاهد التعليمية، الأمانة العامة للصحة النفسية، المجلس القومى للأمومة والطفولة، أمانة المراكز الطبية المتخصصة، ومديريى مديريات الشئون الصحية في المحافظات.
وطالبت الوزارة في مستندها الصادر من مكتب مساعد وزيرة الصحة للشئون المالية والإدارية ومساعد وزيرة الصحة والسكان لمشروعات ومبادرات الصحة العامة، من كل الجهات بالتأكيد على التزام كل العاملين بوزارة الصحة والوحدات التابعة لها ومديريات الصحة ومنشآتها من تلقى لقاح فيروس كورونا في موعد غايته الجمعة 15 أكتوبر 2021.

كما طالبت بعدم السماح للعاملين بالمنشآت الطبية أو المقرات الإدارة التابعة لوزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها لمقرات عملهم اعتبارًا من 16 أكتوبر، إلا بعد الحصول على لقاح فيروس كورونا أو تقديم تحليل PCR كل 3 أيام من خلال المعامل المركزية مرفق به إيصال سداد المصروفات الإدارية لإجراء التحاليل. 

وأكدت أن مسئولية عدم دخول العاملين لمقر عملهم إلا بعد الحصول على لقاح كورونا مسئولية أمن المنشأة ومسئول دفتر الحضور والانصراف بالمنشأة، لافتة إلى أنه يجوز استثناء السيدات الحوامل أو المرضعات من الضوابط الموضحة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف 

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الصحة هام وعاجل الجهات التابعة المقار الحكومية لقاح كورونا المستشفيات

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