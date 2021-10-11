أستراليا تفتح المطاعم لمن تلقوا تطعيمات كورونا

أعلنت السلطات الأسترالية، اليوم الإثنين، إعادة فتح المطاعم والمقاهي في سيدني بأستراليا واستقبال الزبائن الذين تلقوا التطعيمات الكاملة ضد فيروس كورونا بعد قيود شديدة الصرامة استمرت ثلاثة أشهر ونصف الشهر.

وذكرت صحيفة سيدني مورنينج هيرالد: أن السلطات وافقت على فتح مقهى في شمال سيدني أبوابه مجددا، محددا سعته القصوى بـ50 بالمئة من المستوى الاعتيادي، وذلك بموجب شهادات رقمية بالحصول على التطعيمات يتم تقديمها من قبل الزبائن.

وتخطط الحكومة الأسترالية لتخفيف القيود تدريجيا على القادمين إلى البلاد والخروج منها اعتبارا من الشهر القادم إذا حصل عدد أكبر من الأستراليين على اللقاحات.

وكانت قد فرضت الحكومة الأسترالية العديد من القيود المشددة على الخروج من المنزل والنشاطات الاقتصادية في سيدني منذ أواخر يونيو، بسبب انتشار طفرة دلتا من فيروس كورونا.

وخفف المسئولون إجراءات الإغلاق اعتبارا من يوم الإثنين مع تجاوز نسبة التلقيح 70 بالمئة.

وفي سياق آخر، أعلن رئيس الوزراء التايلاندي، برايوت تشان أو تشا، اليوم الإثنين: إن بلاده ستفتح أبوابها أمام السائحين الأجانب الحاصلين على التطعيم الكامل ضد كوفيد-19 على مراحل اعتبارًا من الأول من نوفمبر.

وقال برايوت، في خطاب متلفز: إنه اعتبارًا من مطلع نوفمبر سيُسمح للسائحين الحاصلين على التطعيم الكامل من 10 على الأقل من الدول منخفضة الخطورة بدخول تايلاند جوًا دون الخضوع للحجر الصحي، بحسب ما نقلته صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية.

وأشار رئيس الوزراء التايلاندي إلى أن بريطانيا، وسنغافورة، وألمانيا، والصين، والولايات المتحدة من بين أولى الدول المستفيدة من هذه الخطوة، متعهدًا بفتح الحدود أمام المزيد من الدول بحلول الأول من ديسمبر، واستهداف دول أخرى بحلول الأول من يناير.

وأضاف: أنه سيُسمح كذلك بدخول السائحين من الدول غير المدرجة على قائمة الدول منخفضة الخطورة، لكن سيُطلب منهم الخضوع للحجر الصحي.

وأعرب برايوت عن أمله في أن يؤدي قرار فتح البلاد الشهر المقبل إلى جذب السائحين الأجانب إلى تايلاند خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، بما في ذلك خلال عطلة نهاية العام، لافتًا إلى أنهم سيعيدون تنشيط القطاع والأعمال ذات الصلة التي يشارك فيها ملايين الأشخاص في البلاد.

وكانت الحكومة قد خططت في وقت سابق لفتح بانكوك وعدة مقاطعات فقط أمام السائحين الأجانب في الأول من نوفمبر، لكن إعلان اليوم أشار إلى أن إعادة الفتح ستغطي جميع أنحاء البلاد.

يأتي ذلك بعد أن شهدت البلاد انخفاضًا في عدد وفيات كوفيد-19 إلى أقل من 100 في الأيام الأخيرة، فيما يبلغ عدد حالات الإصابة اليومية نحو الـ10 آلاف حالة.