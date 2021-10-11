الإثنين 11 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

افتتاح العيادة التخصصية لمضخة الأنسولين بمستشفى أطفال جامعة عين شمس

الدكتور أشرف عمر
الدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب

افتتح الدكتور أشرف عمر، عميد كلية الطب رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، صباح اليوم، العيادة التخصصية لمضخة الأنسولين بقسم وحدة السكر للأطفال والمراهقين بمستشفى الأطفال بالجامعة.

شهد الافتتاح الدكتور علي الأنور، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور طارق يوسف، نائب مدير مستشفيات الجامعية، والدكتورة منى الجنزوري، رئيس قسم طب الأطفال، والدكتورة إيمان منير، رئيس وحدة السكر والغدد الصماء، والدكتورة ياسمين جمال، مدير عام مستشفى الأطفال، والدكتورة منى سالم، مؤسس وحدة السكر، والدكتورة سافينار الحبشى، الدكتورة راندا مطر، الدكتور محمد أبو الاسراء، الدكتورة عبير عبدالمقصود، الدكتورة نانسي البربري، الأستاذة الدكتورة ياسمين إبراهيم الحناوي ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالقسم.

وأوضحت الدكتورة إيمان منير أن عيادة السكر تم إنشاؤها عام 1979 وتقدم خدماتها لما يزيد على 10000 من الأطفال والمراهقين سنويا من المصابين بمرض السكر.

وأضافت أن أعداد المصابين بهذا المرض في تزايد مستمر، ويمكن أن نطلق عليه مرض العصر ويؤثر على انتاجية أطفال اليوم وشباب المستقبل ويكلف الدولة مليارات الجنيهات لعلاجها، لذلك تحرص مستشفيات الجامعة على تقديم أعلى جودة من الرعاية الصحية وتوفير أحدث التقنيات العالمية وهي مضخة الأنسولين مع برنامج تدريب شامل للطفل السكري والقائمين على رعايته.

 

مستشفيات جامعة القاهرة رئيس مجلس إدارة مدير مستشفى عين شمس مجلس ادارة المستشفيات رئيس جامعة عين شمس هيئة التدريس الرعاية الصحية المستشفيات الجامعية الدكتور محمود المتيني حصول عميد كلية الطب لرعاية الصحية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس

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