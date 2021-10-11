«التخطيط» تكشف خطة خفض كثافات الفصول فى مرحلة التعليم قبل الجامعى

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خطة خفض كثافات الفصول في مرحلة التعليم قبل الجامعي من خلال التوسع فى إنشاء فصول ومدارس جديدة فى المناطق الأكثر احتياجًا، ورفع كفاءة تجهيزات المدارس والفصول القائمة، في إطار موازنة العام المالي الحالي 2021-2022.

ووفقًا لوثيقة خطة التنمية المستدامة للعام المالى 2021-2022، ارتفعت قيمة الاستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع التعليم بنسبة 28.3% خلال عام، لتبلغ 65.3 مليار جنيه فى خطة عام 2021-2022 مقابل نحو 50.9 مليار جنيه فى خطة العام السابق عليه، وتستحوذ الاستثمارات العامة على النسبة الأكبر من الاستثمارات الكلية بنحو 86.4% بقيمة 56.4 مليار جنيه، مقابل 13.6% استثمارات خاصة بقيمة 8.9 مليار جنيه.

وأوضحت أن الخطة تركز على التوسع فى إنشاء المدارس والجامعات التكنولوجية، وزيادة المكون الرقمى فى المناهج الدراسية، والتوسع فى نظم التعليم والتعلم عن بعد، بالإضافة إلى مراعاة اتساع الطاقة الاستيعابية للمدارس لقبول جميع الطلاب فى سن التعليم والقضاء على تسرب التلاميذ خاصة فى مرحلة التعليم الأساسى، من خلال إعادة تأهيل وإنشاء 5 آلاف مدرسة ما بين 3 آلاف مدرسة قائمة و2.2 ألف مدرسة جديدة تضم 34.8 ألف فصل، منها 93 مدرسة تضم 1156 فصلًا فى المناطق الأعلى كثافة طلابية والأكثر احتياجًا للخدمة التعليمية.

وعلى صعيد التحول الرقمى، كشفت وزارة التخطيط، عن بدء تنفيذ مشروع الهوية الرقمية لتغطية 24 مليون طالب خلال 3 سنوات، والتعاقد على شراء 600 ألف جهاز تابلت ليصل العدد الإجمالى لأكثر من 2.5 مليون جهاز، واستكمال منصات التعليم عن بعد وتدريب المعلمين، إلى جانب إنشاء 400 فصل ذكى، واستكمال تجهيز 43 مدرسة مصرية يابانية وإنشاء 8 مدارس أخرى جديدة ، وإعادة تأهيل 100 مدرسة من مدارس التعليم الفنى.