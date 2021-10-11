الإثنين 11 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ مطروح يكرم المعلمين المحالين للمعاش والحاصلين على الدكتوراه (صور)

محافظ مطروح يكرم
محافظ مطروح يكرم المعلمين المحالين للمعاش

كرم خالد شعيب، محافظ مطروح، الاثنين، خلال الاحتفالية التى نظمتها نقابة المعلمين بمطروح عددا من المعلمين المحالين للمعاش والمعلمين الحاصلين على شهادات الماجيستير والدكتوراه والموجهين والمديرين المتميزين، وأبناء المعلمين المتفوقين بالمراحل الدراسية والمواهب المختلفة. 

جاء ذلك بحضور اللواء أشرف إبراهيم، السكرتير العام والعمدة صلاح جبر، رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، وعاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح ومفتاح الجرارى نقيب المعلمين بمطروح وحمادة الحسيني المتحدث الإعلامي للنقابة.

محافظ مطروح يكرم المعلمين المحالين للمعاش

وقدم محافظ مطروح الشكر للمعلمين المحاليين للمعاش كمُربين لأجيال والذين قضوا عمرهم وأفنوا جهدهم وطاقاتهم من أجل خدمة التعليم، مؤكدًا أن محافظة مطروح لا تألوا جهدًا في دعم أبنائها ورعايتهم مع الترحيب باستمرار المشاركة بخبراتهم و مقترحاتهم البناءة للمساهمة فى الارتقاء بالعملية التعليمية. 

محافظ مطروح يكرم المعلمين المحالين للمعاش

كما قدم محافظ مطروح التهنئة للمكرمين الحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه بمنظومة التربية والتعليم بما يعود على تطوير الأداء التعليمى وبناء المجتمع وتقدمه، وكذلك تهنئة أبناء المعلمين المتفوقين تقديرًا، لتميزهم وجهدهم، لافتًا إلى الدور الداعم  لمحافظة مطروح للإرتقاء بمنظومة التعليم.

محافظ مطروح يكرم المعلمين المحالين للمعاش

وأكد دخول 14 مدرسة جديدة في الخدمة التعليمية منهم 6 مدارس إنشاء وتوسعة من خلال مبادرة حياة كريمة، ودخول عدد 3 مدارس جديدة للتعليم مجتمعى بما يحقق استيعاب مزيد من أبنائنا الطلاب بالتجمعات الصحراوية، وتقليل الكثافات بالفصول وإتاحة الخدمة التعليمية بالقرى والتجمعات البعيدة والنائية وتهيئة البيئة المناسبة للعملية التعليمية وصيانة 40 مدرسة بما يوفر وسائل النجاح لتقديم تعليم متميز.

محافظ مطروح يكرم المعلمين المحالين للمعاش

وتابع، أنه تم دخول أنواع جديدة من التعليم لخدمة المجتمع المحلى وأهالى مطروح كمدرسة الزراعة الرعوية وتنمية الثروة الحيوانية هذا العام ومدرسة مكافحة آفات النخيل والزيتون والمدرسة الفنية لتحية مياه البحر والآبار وغيرها من التخصصات الجديدة لخدمة المجتمع المحلى وأهالى مطروح.

محافظ مطروح يكرم المعلمين المحالين للمعاش
محافظ مطروح يكرم المعلمين المحالين للمعاش
محافظ مطروح يكرم المعلمين المحالين للمعاش
محافظ مطروح يكرم المعلمين المحالين للمعاش
محافظ مطروح يكرم المعلمين المحالين للمعاش
محافظ مطروح يكرم المعلمين المحالين للمعاش
محافظ مطروح يكرم المعلمين المحالين للمعاش
محافظ مطروح يكرم المعلمين المحالين للمعاش
محافظ مطروح يكرم المعلمين المحالين للمعاش
محافظ مطروح يكرم المعلمين المحالين للمعاش
محافظ مطروح يكرم المعلمين المحالين للمعاش
محافظ مطروح يكرم المعلمين المحالين للمعاش
محافظ مطروح يكرم المعلمين المحالين للمعاش
محافظ مطروح يكرم المعلمين المحالين للمعاش
محافظ مطروح يكرم المعلمين المحالين للمعاش
محافظ مطروح يكرم المعلمين المحالين للمعاش
محافظ مطروح يكرم المعلمين المحالين للمعاش
محافظ مطروح يكرم المعلمين المحالين للمعاش
محافظ مطروح يكرم المعلمين المحالين للمعاش
محافظ مطروح يكرم المعلمين المحالين للمعاش
محافظ مطروح يكرم المعلمين المحالين للمعاش
محافظ مطروح يكرم المعلمين المحالين للمعاش
محافظ مطروح يكرم المعلمين المحالين للمعاش
محافظ مطروح يكرم المعلمين المحالين للمعاش
محافظ مطروح يكرم المعلمين المحالين للمعاش
محافظ مطروح يكرم المعلمين المحالين للمعاش
محافظ مطروح يكرم المعلمين المحالين للمعاش
محافظ مطروح يكرم المعلمين المحالين للمعاش
محافظ مطروح يكرم المعلمين المحالين للمعاش
محافظ مطروح يكرم المعلمين المحالين للمعاش
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IMG-20211011-WA0067
IMG-20211011-WA0066
IMG-20211011-WA0066
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IMG-20211011-WA0059
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IMG-20211011-WA0058
IMG-20211011-WA0057
IMG-20211011-WA0057
IMG-20211011-WA0056
IMG-20211011-WA0056
IMG-20211011-WA0055
IMG-20211011-WA0055
IMG-20211011-WA0054
IMG-20211011-WA0054
IMG-20211011-WA0053
IMG-20211011-WA0053
IMG-20211011-WA0052
IMG-20211011-WA0052
IMG-20211011-WA0051
IMG-20211011-WA0051
IMG-20211011-WA0050
IMG-20211011-WA0050
IMG-20211011-WA0049
IMG-20211011-WA0049
IMG-20211011-WA0048
IMG-20211011-WA0048
IMG-20211011-WA0047
IMG-20211011-WA0047
IMG-20211011-WA0046
IMG-20211011-WA0046
محافظ مطروح العملية التعليمية نقابة المعلمين خدمة المجتمع المعلمين

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وائل لطفي

منير

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