محافظ أسوان يتابع بدء تنفيذ مشروع كوبري السيل العلوي للسيارات

تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، نسب ومعدلات الأداء بمشروع إنشاء كوبرى علوى للسيارات بمزلقان السيل جنوب مدينة أسوان.

إنشاء كوبرى علوى للسيارات بمزلقان السيل

كما تابع المحافظ إجراءات طرح وإسناد مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق وادى النقرة بطول 75 كم وبتكلفة 250 مليون جنيه وأيضًا مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق وادى خريت بطول 15 كم وبتكلفة 40 مليون جنيه، إضافة إلى مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق الغنيمية / وادى الصعايدة بطول 20 كم وبتكلفة 60 مليون جنيه.

إنشاء كوبرى علوى للسيارات بمزلقان السيل

جاء ذلك فى إطار متابعة المحافظ المتواصلة أولاً بأول للموقف التنفيذى لمختلف المشروعات الجارية، مشيداً بجهود وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير حيث يتم تنفيذ هذه المشروعات من خلال الوزارة وبواسطة الهيئة العامة للطرق والكبارى .

وأكد أشرف عطية أهمية هذه المشروعات فى تلبية الإحتياجات الجماهيرية الملحة ومنها خلق محاور قادرة على تسهيل الحركة المرورية والحد من الحوادث وذلك للحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين.