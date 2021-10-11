الإثنين 11 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسوان يتابع بدء تنفيذ مشروع كوبري السيل العلوي للسيارات

إنشاء كوبرى علوى
إنشاء كوبرى علوى للسيارات بمزلقان السيل

تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، نسب ومعدلات الأداء بمشروع إنشاء كوبرى علوى للسيارات بمزلقان السيل جنوب مدينة أسوان.

IMG-20211011-WA0025
إنشاء كوبرى علوى للسيارات بمزلقان السيل

كما تابع المحافظ إجراءات طرح وإسناد مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق وادى النقرة بطول 75 كم وبتكلفة 250 مليون جنيه وأيضًا مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق وادى خريت بطول 15 كم وبتكلفة 40 مليون جنيه، إضافة إلى مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق الغنيمية / وادى الصعايدة بطول 20 كم وبتكلفة 60 مليون جنيه.

IMG-20211011-WA0024
إنشاء كوبرى علوى للسيارات بمزلقان السيل

جاء ذلك فى إطار متابعة المحافظ المتواصلة أولاً بأول للموقف التنفيذى لمختلف المشروعات الجارية، مشيداً بجهود وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير حيث يتم تنفيذ هذه المشروعات من خلال الوزارة وبواسطة الهيئة العامة للطرق والكبارى .

وأكد أشرف عطية أهمية هذه المشروعات فى تلبية الإحتياجات الجماهيرية الملحة ومنها خلق محاور قادرة على تسهيل الحركة المرورية والحد من الحوادث وذلك للحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين.

أسوان سيارات مشروعات محافظ أسوان الحركة المرورية اللواء أشرف عطية كوبري تلبية الاحتياجات

رئيس التحرير

وائل لطفي

منير

الأكثر قراءة

رسميًا.. «الصحة» تمنع دخول الموظفين غير الملقحين ضد كورونا السبت

شلل مرورى يضرب وسط القاهرة

القصة الكاملة لإحالة الفنان شادي خلف للمحاكمة

خريطة الفصول الأعلى كثافة.. الجيزة والقليوبية تكسر حاجز 50 طالبا/ فصل

مسلسلات رمضان: تفاصيل وكواليس فنية لدراما موسم 2022

نيمار على رأس قائمة الزمالك لمواجهة توسكر الكينى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام زكريا

كل هذا الخيال

ماجد حبته

مصر و«فيشجراد».. لثانى مرة

مؤمن المحمدي

فردتين شمال

القس. رفعت فكرى

الزرع والحصاد

جمال-أسعد

التعليم وسنينه

لواء.حمدى البطران

محاولات بعض المشايخ للوساطة لصالح التنظيمات المتطرفة

لواء. محسن الفحام

دروس فى الوفاء والأصالة

أحمد المريخي

«متفيسون» وناشرون ولا عزاء للإبداع والمبدعين

صور

أول أيام الدراسة

رجعوا التلامذة

العرض الختامى للمهرجان القومى للمسرح

محطة تل أبيب

المزيد

القوات الإسرائيلية تعتقل 14 فلسطينيا من الضفة الغربية

الاحتلال يشرع فى تسويق 99 وحدة استيطانية فى «مُستوطنة ترامب» بالجولان المحتل

أبعاد أيدولوجية.. هل سينجح مُقترح التسوية في حل أزمة "الشيخ جراح"؟