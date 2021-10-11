انطلاق المرحلة الثانية لإزالة تعديات أملاك الدولة والأراضى الزراعية ببنى سويف

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الاثنين، انطلاق المرحلة الثانية من حملات الموجة الــ 18 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات.

وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

وأوضح المحافظ أن أجهزة المحافظة قد أتمت استعداداتها لتنفيذ المرحلة الثانية لإزالة التعديات، والتى بدأت "اليوم" أكتوبر وتستمر حتى 29 أكتوبر الجاري،وذلك في ظل تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة،وذلك بحسب البرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

وأشار أحمد إبراهيم مدير الأملاك،أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية وعلى مدار أشهر :سبتمبر ـأكتوبر ونوفمبر،حيث تمت إزالة أكثر من 600 حالة تعد في المرحلة الأولى التي جرى تنفيذها في الفترة من 13 سبتمبر الماضى حتى 3 أكتوبر الجاري ،لتبدأ بعدها "اليوم الاثنين" المرحلة الثانية من 11 إلى 29 أكتوبر الجاري، بينما تليها المرحلة الثالثة في الفترة من 6 إلى 26 نوفمبر 2021،وذلك في ظل متابعة يومية من الدكتور المحافظ، لغرفة العمليات تحت إشراف السكرتير العام.

وفى سياق آخر عقد نائب محافظ بني سويف بلال حبش، اجتماعاً مع أعضاء الوحدة المعنية بملف السكان بديوان عام المحافظة.

وأشار"حبش"نائب المحافظ إلى الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية بملف السكان لمجابهة الزيادة السكانية وتطبيق الإستراتيجية القومية للسكان 2030،من خلال التنسيق بين كافة الجهات الشريكة للحد من الزيادة السكانية ورفع الوعي المجتمعي بها وخفض معدلات النمو السكاني من خلال تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام هذا الملف الهام.