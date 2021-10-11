الإثنين 11 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انطلاق المرحلة الثانية لإزالة تعديات أملاك الدولة والأراضى الزراعية ببنى سويف

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الاثنين، انطلاق المرحلة الثانية من حملات الموجة الــ 18 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات.

وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

وأوضح المحافظ أن أجهزة المحافظة قد أتمت استعداداتها لتنفيذ  المرحلة الثانية لإزالة التعديات، والتى بدأت "اليوم" أكتوبر وتستمر حتى 29 أكتوبر الجاري،وذلك في ظل تنسيق تام  بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة،وذلك بحسب البرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

وأشار أحمد إبراهيم مدير  الأملاك،أن الموجة الحالية من حملات الإزالة  يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية وعلى مدار أشهر :سبتمبر ـأكتوبر ونوفمبر،حيث تمت إزالة أكثر من 600 حالة تعد في المرحلة الأولى التي جرى تنفيذها في  الفترة من 13 سبتمبر الماضى حتى 3 أكتوبر الجاري ،لتبدأ بعدها "اليوم الاثنين" المرحلة الثانية من 11 إلى  29 أكتوبر الجاري، بينما تليها المرحلة الثالثة  في الفترة من 6 إلى 26 نوفمبر 2021،وذلك في ظل متابعة يومية من الدكتور المحافظ، لغرفة العمليات تحت إشراف  السكرتير العام.

وفى سياق آخر عقد نائب محافظ بني سويف بلال حبش، اجتماعاً مع أعضاء الوحدة المعنية بملف السكان بديوان عام المحافظة.

وأشار"حبش"نائب المحافظ إلى الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية بملف السكان لمجابهة الزيادة السكانية وتطبيق الإستراتيجية القومية للسكان 2030،من خلال التنسيق بين كافة الجهات الشريكة للحد من الزيادة السكانية ورفع الوعي المجتمعي بها وخفض معدلات النمو السكاني من خلال تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام هذا الملف الهام.

المرحلة الثالثة بني سويف اللجنة العليا الأراضي الزراعية أراضي الدولة

رئيس التحرير

وائل لطفي

منير

الأكثر قراءة

رسميًا.. «الصحة» تمنع دخول الموظفين غير الملقحين ضد كورونا السبت

شلل مرورى يضرب وسط القاهرة

القصة الكاملة لإحالة الفنان شادي خلف للمحاكمة

خريطة الفصول الأعلى كثافة.. الجيزة والقليوبية تكسر حاجز 50 طالبا/ فصل

مسلسلات رمضان: تفاصيل وكواليس فنية لدراما موسم 2022

نيمار على رأس قائمة الزمالك لمواجهة توسكر الكينى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام زكريا

كل هذا الخيال

ماجد حبته

مصر و«فيشجراد».. لثانى مرة

مؤمن المحمدي

فردتين شمال

القس. رفعت فكرى

الزرع والحصاد

جمال-أسعد

التعليم وسنينه

لواء.حمدى البطران

محاولات بعض المشايخ للوساطة لصالح التنظيمات المتطرفة

لواء. محسن الفحام

دروس فى الوفاء والأصالة

أحمد المريخي

«متفيسون» وناشرون ولا عزاء للإبداع والمبدعين

صور

أول أيام الدراسة

رجعوا التلامذة

العرض الختامى للمهرجان القومى للمسرح

محطة تل أبيب

المزيد

القوات الإسرائيلية تعتقل 14 فلسطينيا من الضفة الغربية

الاحتلال يشرع فى تسويق 99 وحدة استيطانية فى «مُستوطنة ترامب» بالجولان المحتل

أبعاد أيدولوجية.. هل سينجح مُقترح التسوية في حل أزمة "الشيخ جراح"؟