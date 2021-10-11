الإثنين 11 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسوان يلتقى مجموعة من المستثمرين ورجال الأعمال

لقاء محافظ أسوان
لقاء محافظ أسوان

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بمجموعة من المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات المتخصصة فى القطاع المعمارى والإنشاءات. 

وذلك فى إطار جهود المحافظة لجذب وتعظيم الخريطة الاستثمارية التي تم طرح مشروعاتها من أجل خلق فرص عمل حقيقية للشباب الأسوانى، وبحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ. 

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لقاء محافظ أسوان 

واستعراض خلال اللقاء عدد من الفرص الاستثمارية في هذا القطاع الحيوى إقامة مركز خدمات لوجستية بمساحة 4.5 فدان بطريق مطار أسوان الدولى لخدمة حركة النقل التجارى تجاه الأسواق الإفريقية، بجانب إقامة مشروع تجاري ترفيهي بمساحة 4.5 فدان. 

كما شهد لقاء محافظ أسوان بالمستثمرين عرض الخطوات التنفيذية والتصميمات الهندسية النابعة من الطراز المعمارى الأسوانى لإنشاء أكبر مول تجاري على مساحة 10 ألاف م2 بحى اللوتس ( الإسكان المتميز ) والذى يستهدف توفير الخدمات التسويقية والتجارية والبنكية والترفيهية حيث مخطط أن يضم محلات تجارية وفروع بنوك ومطاعم وكافيهات وقاعات سينما وملاهى ترفيهية للأطفال ومكاتب إدارية ومخازن ودورات مياه عمومية ، بجانب ساحة إنتظار للسيارات طبقاً للأكواد المصرية للجراجات، بالإضافة إلى مصاعد وسلالم كهربائية. 

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لقاء محافظ أسوان 

ومن جانبه أكد اللواء أشرف عطية على الجدية في التنفيذ، مع ضرورة تحديد الأنشطة والخدمات الأساسية التي تلبى إحتياجات المواطنين المقيمين بحى اللوتس والأحياء المجاورة له ، وخاصة بعد مد شبكة من الطرق تسهل الحركة المرورية منها الطريق البديل للسادات وطريق فيله / الشلال / المحمودية. 

ووجه محافظ أسوان إلى مراعاة احتياجات ذوى الإعاقة من الرمبات والفتحات وداخل دورات المياه العمومية لتسهيل حركتهم وتحقيق الإستفادة المثلى لهم من الخدمات المختلفة، علاوة على اللاندسكيب والمسطحات الخضراء التي تتماشى مع التصميم المعمارى. 

أسوان لقاء محافظ أسوان مستثمرين محلات تجارية توفير فرص عمل للشباب الخريطة الاستثمارية

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