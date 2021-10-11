القوات المسلحة تقيم مهرجاناً رياضياً بمناسبة الذكرى الـ 48 لانتصارات أكتوبر ‏المجيدة

فى إطار إحتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ 48 لإنتصارات أكتوبر ‏المجيدة أقامت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب مهرجاناً رياضياً على ‏ملاعب جهاز الرياضة العسكرى بحضور عدد من قادة وأفراد القوات المسلحة ‏إحتفالاً بهذه المناسبة .‏

تضمنت فعاليات المهرجان إقامة العديد من المنافسات الرياضية فى كرة السلة ورفع ‏الأثقال وتنس الطاولة ومسابقة الموانع بالكرسى المتحرك و رياضة الريشة الطائرة ، ‏واتسمت المنافسات بالروح الرياضية العالية والإصرار على تحقيق الفوز ، كما ‏قدمت الموسيقات العسكرية عدد من المقطوعات والمعزوفات الوطنية .‏

القوات المسلحة تقيم مهرجاناً رياضياً

وألقى مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب كلمة أكد خلالها حرص القيادة ‏العامة للقوات المسلحة على الإهتمام بالخدمات والأنشطة وتقديم كافة أوجه الرعاية ‏لأعضاء الجمعية من أبطال القوات المسلحة وأسرهم فى كافة المجالات ، كذلك ‏حرص الجمعية على التطوير المستمر لآليات العمل بما يسهم فى توفير المكانة ‏اللائقة لكافة المحاربين القدماء وضحايا الحرب عرفاناً بما قدموه من تضحيات ‏لحماية الوطن وصون مقدساته .‏

وفى نهاية المهرجان تم توزيع الهدايا التذكارية والكؤوس والميداليات على الفرق ‏الفائزة .‏

القوات المسلحة تقيم مهرجاناً رياضياً