محمد العمروسي عن «أجازة مفتوحة»: منير كبير عائلة وسميحة أيوب تميمة حظ

يواصل الفنان محمد العمروسي، الذي يجسد شخصية "عبد الرحيم" زوج الفنانة ملك قورة، تصوير المشاهد المتبقية له ضمن أحداث مسلسل "أجازة مفتوحة" مع الفنان شريف منير، ولقاء الخميسي والقديرة سميحة أيوب، وكوكبة كبيرة من النجوم، الذي تعرض حلقاته حاليًا على شاشة "أون"، موضحًا انتهاءه من التصوير يوم الثلاثاء المقبل.

وقال العمروسي إن مسلسل "أجازة مفتوحة" اجتماعي لايت يناقش عدد من القضايا الحياتية التي تمس كل بيت: "كنت متوقع ردود الفعل من قِبل الناس على المسلسل كله، كنت مراهن عليه، وردود الفعل كويسة جدًا".

تابع في تصريحات لـ"الدستور" "التعاون مع نجوم العمل مكسب كبير، الفنان محمد منير، فنان كبير بنتعلم منه داخل الكواليس وخارجها، مكسب كبير وفنان شامل، وهو فعلًا كبير للعائلة، والفنانة سميحة أيوب أمنا كلنا وست الكل، وكانت بالنسبة لنا تميمة الحظ في نجاح المسلسل، لكونها قامة وقيمة كبيرة جدًا".

وأكد العمروسي أنه سعد كثيرًا بالعمل مع الفنانة ملك قورة، التي تجسد زوجته، قائلًا: "ملك ممثلة شاطرة جدًا وإنسانة جميلة تستاهل كل خير، واستمتعت بالشغل معاها، ونجمة كبيرة".

وعن مسلسلات الأوف سيزون، قال: "مكسب كبير جدًا، الناس بتعرف تتفرج بمزاج ودون تشتت"، مشيدًا بتوقيت عرض المسلسل، كما أعرب عن امتنانه الشديد لاختيار مخرج العمل محمد حماقي، له لأداء ذلك الدور، ومنحه هذه الثقة الكبيرة.

وشخصية "عبدالرحيم" هو زوج ملك قورة شقيقة الفنان شريف منير بالمسلسل، وهو رجل شرقي ذات جذور صعيدية، يحب زوجته ويغار عليها، إلا أن ذلك الحب يجعله في بعض الأحيان يتنازل عن بعض العادات ويتسامح في بعض الأمور التي لا تتناسب مع طبيعة الرجل الصعيدي، لكنه دائما يحاول أن يكون مرنا بسبب حبه لزوجته ورغبته في الحفاظ عليها.

مسلسل "أجازة مفتوحة"

على صعيد آخر يستعد العمروسي لتصوير دور بفيلم جديد يدعى “مربع برمودا” مع كلٍ من مصطفى خاطر وشيرين رضا وهنا شيحة عمرو عبدالجليل، وتأليف هشام هلال ومن إخراج طارق رفعت.

مسلسل «إجازة مفتوحة» من نوعية أعمال الـ40 حلقة، بطولة شريف منير، لقاء الخميسى، سميحة أيوب، ملك قورة، نور محمود، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبوزيد، هشام إسماعيل، هدى مجد، صبا الرافعى، ألفت عمر، محمد العمروسى، أحمد زكريا وعدد من الفنانين الشباب وتأليف أحمد محمود أبوزيد وإخراج محمد عبدالرحمن حماقى.