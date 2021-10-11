انطلاق معرض «لمحات من حلم» بقاعة زياد بكير بالأوبرا المصرية.. غدًا

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر معرضا مشتركا بعنوان "لمحات من حلم" للفنانتين نهلة عبد السلام وأسماء منصور وذلك في السادسة مساء غدا الثلاثاء، بقاعة زياد بكير ويستمر حتى الاثنين ١٨ أكتوبر الجاري.

ويضم المعرض مجموعة من اللوحات المنفذة بالوان الاكريلك والزيتية والباستيل واعمال الهاند ميد باستخدام الخامات المختلفة كالخيوط واللدائن والكولاج تعبر عن الاحلام وماهيتها كما تصور عدد من الرؤى الإنسانية التى تراود معظم البشر بأساليب مميزة وفريدة.

يذكر أن الفنانة نهلة عبد السلام خريجة كلية الفنون الجميلة عام ١٩٩١، عملت بالتربية والتعليم وعضو عامل ايضا بنقابة الفنون التشكيلية وشاركت في عدة معارض جماعية منها معرض مصر ٢٥ ومعرض الأعمال الصغيرة بقصر الأمير طاز ومعارض اللقطة الواحدة ومعارض وزارة التربية والتعليم السنوية .

كما أن الفنانة أسماء محمود منصور خريجة كلية الفنون الجميلة عام ١٩٩١، عضو عامل بنقابة الفنون التشكيلية وتقلدت العديد من الوظائف الخاصة بالديكور والعمارة الداخلية وشاركت في العديد من المعارض الجماعية منها معرض اليوبيل الفضي لدفعة ١٩٩١ ومعرض مؤسسة الأهرام للفنون.