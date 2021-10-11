إنشاء وحدة مركزية جديدة لدعم منظومة التعليم عن بعد بجامعة طنطا

أجرى الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا، اليوم، جولة بالحرم الجامعي بمجمع كليات سبرباى تفقد خلالها انتظام الدراسة بكليات الهندسة والزراعة والحاسبات والمعلومات وقدم التهنئة لطلاب الجامعة القدامى والجدد، متمنيًا لهم التفوق العلمى والتوفيق.

وأشاد رئيس الجامعة بالتزام الكليات بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والتزام الطلاب بارتداء الكمامات، والتقى مع عدد الطلاب، مؤكدًا أهمية حصولهم على اللقاح المضاد لفيروس كورونا من خلال مركز لقاح كورونا الذي تم افتتاحه،حيث تولي الجامعة اهتمامًا كبيرًا بتطعيم كافة منتسبيها مـن الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، بالتعاون مع وزارة الصحة، وبالتنسيق مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

وقال رئيس الجامعة، إنه تم تشكيل لجان طبية من فرق مكافحة العدوى بمستشفيات جامعة طنطا وإعداد خطة تنفيذية لتطعيم ما يقرب من 136 ألفاً من طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، بواقع 15 نقطة طبية تم تجهيزها بإجمالي 10 نقاط ثابتة بالمركز الرئيسى للجامعة و5 نقاط بكليات الطب والآداب والتجارة والعلوم والعيادة الشاملة.

أكد رئيس جامعة طنطا إعداد خطة متكاملة لدعم الأنشطة الطلابية، وتوفير كافة الإمكانيات لإقامة الأنشطة العلمية والثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية لأنها تساهم في بناء الثقة بالنفس وتعزز من قيم الولاء والانتماء الوطنى في نفوسهم، كما تساعدهم على تحقيق التفوق الدراسي.