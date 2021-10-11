الإثنين 11 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إنشاء وحدة مركزية جديدة لدعم منظومة التعليم عن بعد بجامعة طنطا

الدكتور محمود زكى
الدكتور محمود زكى

أجرى الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا، اليوم، جولة بالحرم الجامعي بمجمع كليات سبرباى تفقد خلالها انتظام الدراسة بكليات الهندسة والزراعة والحاسبات والمعلومات وقدم التهنئة لطلاب الجامعة القدامى والجدد، متمنيًا لهم  التفوق العلمى والتوفيق.

وأشاد رئيس الجامعة بالتزام الكليات بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والتزام الطلاب بارتداء الكمامات، والتقى مع عدد الطلاب، مؤكدًا أهمية حصولهم على اللقاح المضاد لفيروس كورونا من خلال مركز  لقاح كورونا الذي تم افتتاحه،حيث تولي الجامعة اهتمامًا كبيرًا بتطعيم كافة منتسبيها مـن الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، بالتعاون مع وزارة الصحة، وبالتنسيق مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

وقال رئيس الجامعة، إنه تم تشكيل لجان طبية من فرق مكافحة العدوى بمستشفيات جامعة طنطا وإعداد خطة تنفيذية لتطعيم ما يقرب من 136 ألفاً من طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، بواقع 15 نقطة طبية تم تجهيزها بإجمالي 10 نقاط ثابتة بالمركز الرئيسى للجامعة و5 نقاط بكليات الطب والآداب والتجارة والعلوم والعيادة الشاملة.

أكد رئيس جامعة طنطا إعداد خطة متكاملة لدعم الأنشطة  الطلابية، وتوفير كافة الإمكانيات لإقامة الأنشطة العلمية والثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية لأنها تساهم في بناء الثقة بالنفس وتعزز من قيم الولاء والانتماء الوطنى في نفوسهم، كما تساعدهم على تحقيق التفوق الدراسي.

إنشاء وحدة مركزية جديدة لدعم منظومة التعليم بعد بجامعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

منير

الأكثر قراءة

بعد تداول صور ملابس داخلية بإحدى العربات.. «المترو»: المواطنون يساعدون الباعة للتواجد بالمحطات

القصة الكاملة لإحالة الفنان شادي خلف للمحاكمة

تفاصيل إدراج هيئة الدواء 20 مادة جديدة فى جدول المخدرات

14 غرزة تودع تلميذ ابتدائى إحدى دور الرعاية بالدقهلية

الأرصاد: غدًا طقس حار نهارًا لطيف ليلًا والعظمى بالقاهرة 32

موظفة تستولي على 9 ملايين جنيه من أموال شركة مساهمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

فردتين شمال

القس. رفعت فكرى

الزرع والحصاد

جمال-أسعد

التعليم وسنينه

لواء.حمدى البطران

محاولات بعض المشايخ للوساطة لصالح التنظيمات المتطرفة

لواء. محسن الفحام

دروس فى الوفاء والأصالة

أحمد المريخي

«متفيسون» وناشرون ولا عزاء للإبداع والمبدعين

د.أحمد الخميسى

د. يسرى خميس.. المسرحية والزعيم

محمد مرعي

الحرب الباردة بين واشنطن وبكين

صور

أول أيام الدراسة

رجعوا التلامذة

العرض الختامى للمهرجان القومى للمسرح

محطة تل أبيب

المزيد

القوات الإسرائيلية تعتقل 14 فلسطينيا من الضفة الغربية

الاحتلال يشرع فى تسويق 99 وحدة استيطانية فى «مُستوطنة ترامب» بالجولان المحتل

أبعاد أيدولوجية.. هل سينجح مُقترح التسوية في حل أزمة "الشيخ جراح"؟