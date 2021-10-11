ضمن «حياة كريمة».. معرض لملابس المدارس بالمجال بجمعية كفر لحيمر بالدلنجات

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

المعرض

وأشار اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة إلى الدور الذي يقوم به المجتمع في خدمة المجتمع من خلال تقديم المساعدات المادية والعينية واستهداف القرى الأكثر احتياجًا، وتكثيف المساعدات بها، تحت إشراف الوحدات المحلية ومديرية التضامن الاجتماعى.

المعرض

و قامت جمعية كفر لحيمر برئاسة عبدالله هويدي ، وطه هويدى بتنظيم معرض ملابس جديدة وأحذية وشنط وأدوات مدرسية بقرية كفر لحيمر مركز الدلنجات البحيرة واستفاد من المعرض ٣٠٠ اسرة من الأسر الاولى بالرعاية.

ومن جانبه، أكد عبدالله هويدي رئيس الجمعية أنه تم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وعن كاهل المواطنين بالقرى الأكثر إحتياجاً من خلال تقديم كافة سبل الرعاية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة لهم .

من ناحية أخرى أكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة على أهمية مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، كمشروع قومي عملاق يهدف إلى تحسين وإحداث تغيير جوهري فى حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر إحتياجاً وتوفير عيشة كريمة فى ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذي تشهده جميع القطاعات، حيث تعد المبادرة هى مشروع القرن الحادي والعشرين لتوفير حياة كريمة لجميع المصريين .

وأشار إلى أن المحافظة تٌولي إهتماماً بالغاً لتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالقرى المستهدفة في مختلف القطاعات لتحسين الظروف المعيشية من خلال خطة عمل متكاملة للدولة المصرية لتوفير حياة كريمة لهم بكافة الجوانب وتقديم كافة الخدمات.

وأشار اللواء المحافظ أنه يتم المتابعة الدورية والمستمرة لكافة المشروعات الجارى تنفيذها بالمبادرة بواقع ٨٠٢١ مشروع فى شتى القطاعات بتكلفة تتجاوز ٤٤ مليار جنية بمراكز ( دمنهور - كفر الدوار - أبو حمص - حوش عيسى - أبو المطامير - وادي النطرون ) بإجمالي ٤٢ قرية رئيسية و٢٠٧ وحدة قروية وأكثر من ٣٩٠٠ تابع.