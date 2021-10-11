الإثنين 11 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج يوزع رسوم الكتب الدراسية على الفصلين الدراسيين

مصطفى عبد الخالق
مصطفى عبد الخالق

قرر الدكتور مصطفى عبد الخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، تأجيل دفع رسوم المقررات الالكترونية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢١م-٢٠٢٢م إلى بداية ذلك الفصل، والاكتفاء فقط بسداد رسوم المقررات الخاصة بالفصل الدراسي الاول، وذلك تخفيفًا على الطلاب وأولياء أمورهم مع التوجيه بإمكانية قيام صندوق التكافل الاجتماعي بتحمل هذه الرسوم عن غير القادرين من الطلاب شريطة تقديم بحث اجتماعي يثبت عدم قدرتهم على ذلك.

فيما اختتمت جامعة سوهاج فعاليات الدورة الكشفية لجوالي وجوالات عشائر الجامعة، والتي نظمتها لجنة الجوالة والخدمة العامة باتحاد الطلاب، بالتعاون مع إدارة الاتحادات والأسر الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، صرح بذلك الدكتور مصطفى عبد الخالق القائم بعمل رئيس الجامعة، وقال أن الدورة استمرت لمدة ٣ أيام بمشاركة ٦٠ طالب بمختلف الكليات.

وأشار "عبد الخالق"، إلى أن أنشطة الجوالة تعد من أهم وأفضل الأنشطة الطلابية، التى تساهم فى تنمية المهارات الشخصية للطلاب، وصقل أفكارهم وخبراتهم الحياتية، بالإضافة إلى استغلال طاقاتهم من الناحية البدنية والاجتماعية والثقافية.

وقال صبري محمد مدير إدارة رعاية الشباب المركزية، أن البرنامج التدريبي للدورة الكشفية تضمن مجموعة متميزة من التطبيقات العملية لفنون ومهارات العمل الكشفي، والتي هدفت إلى إعداد قادة وجوالين مؤهلين كشفياََ لقيادة عشائر الكليات خلال العام الدراسي الجديد.

ومن جانبه أوضح محمد حمادة رئيس اتحاد طلاب الجامعة، أن الغرض من تنظيم الدورة الكشفية، هو تأهيل دفعة جديدة قادرة على القيادة لاستكمال مسيرة جوالة الجامعة بشكل مشرف ومتميز، مضيفاً أنه فى بداية البرنامج التدريبي تم توزيع محتوى كشفي على الطلاب كمرجع علمي يمكن الإستفادة منه.

وقال محمد أنور أمين لجنة الجوالة العليا وقائد عشائر الجامعة، أنه شارك فى التدريب بالدورة نخبة متميزة من المدربين بالمحافظة، وهم القائد محمد صادق مفوض عام جمعية الكشافة البحرية، والقائد مروان بيومي مفوض تدريب الكشافة البحرية، والقائد رمضان صبره مفوض عام جمعية فتيان الكشافة سابقاً.

مكان تنظيم الكليات لجنة مدير فصل شخصية جامعة فعاليات عمل اجتماع

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