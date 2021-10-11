الإثنين 11 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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عالم

نتائج أولية.. التيار الصدري يفوز بـ 4 مقاعد في النجف و5 في واسط و7 في ميسان و4 في كربلاء

الانتخابات العراقية
الانتخابات العراقية

أفادت شبكة سكاي نيوز في خبر عاجل لها، اليوم، بفوز التيار الصدري بـ 4 مقاعد في النجف وائتلاف دولة القانون بمقعد واحد وحركة امتداد بمقعدين.

كما أفادت بفوز الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ11 مقعدا من أصل 15 مقعدا في أربيل فيما حصل منافسه الاتحاد الوطني الكردستاني على مقعد واحد.

وأشارت إلى أن التيار الصدري فاز بـ5 مقاعد في محافظة واسط، وبـ 7 مقاعد في ميسان و2 لائتلاف دولة القانون.

وأضافت الشبكة أن التيار الصدري فاز بـ4 مقاعد في كربلاء وائتلاف دولة القانون بمقعدين.

التيار الن ائتلف القانون - 5 79 مليون إجمالي الحالات في فرنسا

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