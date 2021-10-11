نتائج أولية.. التيار الصدري يفوز بـ 4 مقاعد في النجف و5 في واسط و7 في ميسان و4 في كربلاء

أفادت شبكة سكاي نيوز في خبر عاجل لها، اليوم، بفوز التيار الصدري بـ 4 مقاعد في النجف وائتلاف دولة القانون بمقعد واحد وحركة امتداد بمقعدين.

كما أفادت بفوز الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ11 مقعدا من أصل 15 مقعدا في أربيل فيما حصل منافسه الاتحاد الوطني الكردستاني على مقعد واحد.

وأشارت إلى أن التيار الصدري فاز بـ5 مقاعد في محافظة واسط، وبـ 7 مقاعد في ميسان و2 لائتلاف دولة القانون.

وأضافت الشبكة أن التيار الصدري فاز بـ4 مقاعد في كربلاء وائتلاف دولة القانون بمقعدين.