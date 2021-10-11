حسنى شتا يكشف لـ«الدستور» تفاصيل «خرجوا ولم يعودوا»

أكد الفنان حسني شتا، أنه أوشك على الانتهاء من تصوير دوره في أحداث فيلمه الجديد «خرجوا ولم يعودوا»، مشيرًا إلى أن فريق العمل لم يتبق له سوى حوالي 4 أيام ليصبح جاهزًا لعمليات المونتاج والمكساج بقيادة المخرج حسن السيد، استعدادًا لطرحه بدور العرض السينمائي خلال الفترة القليلة القادمة.

وأضاف «شتا» في تصريحٍ خاص لـ«الدستور»، أن الفيلم تدور أحداثه في إطار كوميدي جديد عن نوعية الأعمال الكوميدية الموجودة في عالم السينما؛ ما جعله يوافق على المشاركة دون تردد بمجرد قراءة السيناريو المكتوب بحرفية شديدة، وهو قصة صفاء هاشم، سيناريو وحوار وائل يوسف.

فريق عمل «خرجوا ولم يعودوا»

ويلتزم صنَّاع العمل وعلى رأسهم المخرج حسن السيد، بفرض قدر كبير من السرية على تفاصيل الفيلم وكواليس التصوير، وأي شئ يخص الأحداث، وذلك لمنع تسرب أي معلومات تخص السيناريو، ما يضمن تحقيق أكبر قدر ممكن من الإثارة والتشويق للجمهور.

ويشارك في بطولة الفيلم، عدد كبير من الفنانين من بينهم؛ دينا محسن، ضياء الميرغني، مصطفى أبوسريع، خالد عليش، رنا سماحة، وصولا أيمن كشك، وعدد من الوجوه الجديدة.

من جهة أخرى، أكد «شتا»، أنه انتهى مؤخرًا من كتابة سيناريو سينمائي ضخم، مؤكدًا أنه سيعلن عن كافة تفاصيل الفيلم فور إبرام التعاقدات مع الفنانين المقرر مشاركتهم فى العمل.

وحصل حسني شتا، مؤخرًا على تأشيرة الإقامة الذهبية من دولة الإمارات العربية المتحدة، موجهًا الشكر والتقدير للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وحكومة الإمارات العربية، على منح الدعم الدائم الذي يتم تقديمه للفنانين.

وحقق حسنى شتا، نجاحًا كبيرًا في السباق الرمضاني الماضي، من خلال مشاركته في مسلسل «القاهرة كابول»، الذي تدور أحداثه حول 3 قصص مثيرة حول المؤامرات التي تحاك ضد المنطقة العربية، وخاصة مصر فى الفترة الأخيرة، مسلطًا الضوء على الأعمال الإرهابية التي تقع في هذه المنطقة.

«القاهرة كابول» بطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، نور محمود، خالد كمال، كريم سرور، يسرا مسعودى، عبد الرحيم حسن، كارولين خليل، معتز هشام، محمود الشرقاوي، كريم سامي، مايا طلام، سامح السيد.