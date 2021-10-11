وكيل صحة بنى سويف يتفقد أول مدرسة لتمريض البنين (صور)

تفقد الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بمحافظة بني سويف، اليوم الإثنين، مدرسة تمريض بنين بقرية باروط التابعة لمركز بنى سويف، والتى تعد أول مدرسة لتمريض البنين على مستوى المحافظة للاطمئنان على انتظام الدراسة مع بداية العام الدراسي مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وذلك بحضور الدكتورة نورهان سيد رئيس قسم مدارس التمريض ومساعد مدير إدارة التدريب بمديريه الصحة ومديرة المدرسة والعاملين بها.

وأشاد وكيل وزارة الصحة بنظافة وانتظام العمل بالمدرسة والالتزام بارتداء الزى والبالطو الأبيض داخل التدريب العملى وقدم الشكر للطلاب وفريق العمل بالمدرسة، بقوه استيعابية 120 طالب فى الفرق الدراسية الثلاثة، بالإضافة إلى 7 مدارس البنات بجميع مراكز المحافظة السبع.

حيث تم تجهيز المدرسة على أعلى مستوى للدراسة من حيث قاعات التدريس والعملي والمكتبات وحجرة كمبيوتر ومعمل المهارات التمريضية، وقبول الطلاب بعد الإعلان عن شروط الالتحاق بالمدرسة، وداخل قاعات العملي يقف الطلاب حيث يرتدي كل منهم البالطو الأبيض وأمامهم نموذج لجسم بشري تقوم إحدى المدرسات بالشرح عليه، مما يشعرك أنك داخل أحد كليات الطب البشرى.

وتبلغ مدة الدراسة داخل المدرسة 5 سنوات تحت إشراف مديرية صحة حيث يحصل الطالب بعد التخرج على شهادة فني تمريض "دبلوم فوق المتوسط بالتمريض.

ويدرس الطلاب داخل المدرسة المواد التمريضية مواد طبية ومواد ثقافية، واللغة الانجليزية والانجليزية الطبية وسنقوم بهؤلاء الطلاب باكتساح سوق العمل فى المستشفيات الموجودة داخل محافظة بنى سويف وذلك لخدمة المرضى المترددين على المستشفيات، بالإضافة إلى وجود 7 مدارس للتمريض "بنات" بالمحافظة.

وحددت مديرية الصحة عدد من الشروط للقبول بالمدرسة من الحاصلين على أعلى الدرجات في الشهادة الإعدادية بعد أن تم إجراء كشف الهيئة والاختبار الشخصي، واختبار اللغة الإنجليزية، والكشف النفسي، والطبي.