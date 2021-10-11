الإثنين 11 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

فرق الإنقاذ تواصل أعمال البحث عن «ميكروباص الساحل»

أعمال البحث عن ميكروباص
أعمال البحث عن ميكروباص كوبري الساحل

تواصل فرق الإنقاذ النهري وقوات شرطة المسطحات المائية أعمال البحث عن ميكروباص حادث كوبري الساحل لليوم الثاني على التوالي، والذي سقط من أعلى الكوبري صباح أمس الأحد.

وانتشرت قوات الأمن أعلى كوبري الساحل ومحيط مكان الحادث بشكل مكثف، لتمشيط المسطح المائي أملا في العثور على أي آثار من حادث انقلاب الميكروباص.

وورد بلاغ إلى شرطة النجدة أمس الأحد يفيد بمشاهدة سيارة ميكروباص تسقط من أعلى الكوبري في النيل، ولم يستغرق الحادث إلا لحظات معدودة ثم غاصت السيارة في المياه ولم يظهر لها أي أثر.

وانتقل لمكان البلاغ قيادات مديرية أمن الجيزة وقوات الأمن المركزي وفرق بحث من أقسام شرطة إمبابة، والوراق، والساحل لجمع التحريات ومتابعة قوات الإنقاذ النهري، وعلى مدار 20 ساعة يقوم رجال  قوات الإنقاذ النهري بمحاولات مستميتة مستعينين  بكراكات عملاقة وعدد كبير من اللانشات  للبحث عن السيارة المفقودة.

وما زالت عمليات البحث جارية حيث تمسح لانشات شرطة المسطحات المائية وقوات الإنقاذ النهري المسطح المائي بالكامل وبحث رجال الضفادع البشرية عن الميكروباص أو جثامين لضحايا على عمق ١٠٠ متر، كما امتدت عملية التمشيط بامتداد تيار الماء تحسبا لسحب الميكروباص أو استقراره في قاع النيل.

وتجري الأجهزة الأمنية عمليات بحث لبلاغات التغيب في أقسام شرطة الجيزة والقاهرة بطول خط سير الميكروباص، كما تم التحفظ على كاميرات المراقبة في خط سير الميكروباص، بالإضافة للاستماع لشهود العيان لمعرفة عدد ركاب الميكروباص.

وكشفت المعاينة الأولية عن أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اتجاه روض الفرج، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، واصطدمت السيارة بالسور الحديدي، وسقطت في نهر النيل أسفل الكوبري، وسط جهود من رجال الإنقاذ لانتشال الركاب، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

حادث كوبري الساحل ميكروباص كوبري الساحل كوبري الساحل أعمال البحص عن ميكروباص كوبري الساحل فرق الإنقاذ المسطحات المائية فرق الإنقاذ المائية

رئيس التحرير

وائل لطفي

منير

الأكثر قراءة

بعد تداول صور ملابس داخلية بإحدى العربات.. «المترو»: المواطنون يساعدون الباعة للتواجد بالمحطات

القصة الكاملة لإحالة الفنان شادي خلف للمحاكمة

تفاصيل إدراج هيئة الدواء 20 مادة جديدة فى جدول المخدرات

14 غرزة تودع تلميذ ابتدائى إحدى دور الرعاية بالدقهلية

الأرصاد: غدًا طقس حار نهارًا لطيف ليلًا والعظمى بالقاهرة 32

موظفة تستولي على 9 ملايين جنيه من أموال شركة مساهمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

فردتين شمال

القس. رفعت فكرى

الزرع والحصاد

جمال-أسعد

التعليم وسنينه

لواء.حمدى البطران

محاولات بعض المشايخ للوساطة لصالح التنظيمات المتطرفة

لواء. محسن الفحام

دروس فى الوفاء والأصالة

أحمد المريخي

«متفيسون» وناشرون ولا عزاء للإبداع والمبدعين

د.أحمد الخميسى

د. يسرى خميس.. المسرحية والزعيم

محمد مرعي

الحرب الباردة بين واشنطن وبكين

صور

أول أيام الدراسة

رجعوا التلامذة

العرض الختامى للمهرجان القومى للمسرح

محطة تل أبيب

المزيد

القوات الإسرائيلية تعتقل 14 فلسطينيا من الضفة الغربية

الاحتلال يشرع فى تسويق 99 وحدة استيطانية فى «مُستوطنة ترامب» بالجولان المحتل

أبعاد أيدولوجية.. هل سينجح مُقترح التسوية في حل أزمة "الشيخ جراح"؟