فرق الإنقاذ تواصل أعمال البحث عن «ميكروباص الساحل»

تواصل فرق الإنقاذ النهري وقوات شرطة المسطحات المائية أعمال البحث عن ميكروباص حادث كوبري الساحل لليوم الثاني على التوالي، والذي سقط من أعلى الكوبري صباح أمس الأحد.

وانتشرت قوات الأمن أعلى كوبري الساحل ومحيط مكان الحادث بشكل مكثف، لتمشيط المسطح المائي أملا في العثور على أي آثار من حادث انقلاب الميكروباص.

وورد بلاغ إلى شرطة النجدة أمس الأحد يفيد بمشاهدة سيارة ميكروباص تسقط من أعلى الكوبري في النيل، ولم يستغرق الحادث إلا لحظات معدودة ثم غاصت السيارة في المياه ولم يظهر لها أي أثر.

وانتقل لمكان البلاغ قيادات مديرية أمن الجيزة وقوات الأمن المركزي وفرق بحث من أقسام شرطة إمبابة، والوراق، والساحل لجمع التحريات ومتابعة قوات الإنقاذ النهري، وعلى مدار 20 ساعة يقوم رجال قوات الإنقاذ النهري بمحاولات مستميتة مستعينين بكراكات عملاقة وعدد كبير من اللانشات للبحث عن السيارة المفقودة.

وما زالت عمليات البحث جارية حيث تمسح لانشات شرطة المسطحات المائية وقوات الإنقاذ النهري المسطح المائي بالكامل وبحث رجال الضفادع البشرية عن الميكروباص أو جثامين لضحايا على عمق ١٠٠ متر، كما امتدت عملية التمشيط بامتداد تيار الماء تحسبا لسحب الميكروباص أو استقراره في قاع النيل.

وتجري الأجهزة الأمنية عمليات بحث لبلاغات التغيب في أقسام شرطة الجيزة والقاهرة بطول خط سير الميكروباص، كما تم التحفظ على كاميرات المراقبة في خط سير الميكروباص، بالإضافة للاستماع لشهود العيان لمعرفة عدد ركاب الميكروباص.

وكشفت المعاينة الأولية عن أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اتجاه روض الفرج، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، واصطدمت السيارة بالسور الحديدي، وسقطت في نهر النيل أسفل الكوبري، وسط جهود من رجال الإنقاذ لانتشال الركاب، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.