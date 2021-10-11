إصابة 4 أشخاص بجروح وكدمات وكسور ونزيف بالمخ إثر انقلاب سيارة ملاكي على طريق طنطا - كفر الشيخ الدولي

أصيب 4 أشخاص بجروح وكدمات وكسور متفرقة في أنحاء الجسم ونزيف بالمخ إثر انقلاب سيارة ملاكي على طريق طنطا - كفر الشيخ الدولي بنطاق قرية دمشيت بدائرة مركز طنطا بمحافظة الغربية ، وتم نقلهم إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي الفحوصات الطبية اللازمة.

وتلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية ، إخطارًا من شرطة النجدة،بورود بلاغًا يفيد بانقلاب سيارة ملاكي داخل أرض زراعية على طريق طنطا - كفر الشيخ الدولى، بناحية قرية دمشيت التابعة لمركز طنطا .

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز، إلى مكان الجت والفحص والمعاينة تبين إصابة ثلاثة منهم، ونتج أن الحادث بسبب السرعة الزائدة والرعونة في القيادة، مما أدى إلى انحرافه وسقوطه داخل أرض زراعية وتم الدفع بسيارات إسعاف وعلى الفور تم المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي العام ، لتقديم الإسعافات الأولية لهم.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة عمل التحريات حول ظروف وملابسات الواقعة، كما شهد مجمع محاكم المحلة الكبرى بمحافظة الغربية ، واقعة اعتداء محامي على زميلة بسلاح أبيض "مطواة" أمام قاعة جلسات الطابق الرابع ما أسفر عن إصابة الأخير ب 20 غرزة بسبب قضية إثبات نسب.

وتلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة بورود بلاغ من مستشفى المحلة العام باستقبال "السيد. ر. ابراهيم" محامي 50 عاما ومصاب بعدة جروح قطعية في الرأس استلزمت 20 غرزة.

وتبين من التحريات اعتداء محامي يدعي "إبراهيم. م. م. س" في العقد الثالث من العمر على المجني عليه بسلاح أبيض أمام قاعة جلسات الطابق الرابع بمجمع محاكم المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

وأكد المجني عليه أنه أصيب بإصابات بالغة في رأسه استلزمت 20 غرزة ، مضيفا أن المتهم استغل إمساكه بسلاح أبيض "مطواة" وفر هاربا ولم يتمكن أحد من القبض عليه.

وحرر محضر بالواقعة حمل رقم 32136 لسنة 2021 وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة عمل التحريات حول ظروف وملابسات الواقعة.