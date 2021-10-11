الإثنين 11 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 208 أطنان قمامة ومخلفات في زفتى بالغربية

قمامة
قمامة

أعلنت رئاسة مركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، اليوم الاثنين، أنه تم رفع نحو 208  أطنان قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة، من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة.

وأوضح محمد سراج، رئيس مدينة زفتى، أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى، متمثلة فى الطرق الفرعية والشوارع، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.

- رفع 240 طن قمامة ومخلفات في المحلة الكبرى

كما أعلن رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، أنه تم رفع 240 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة والتخلص منها، وتمهيد ومسح الطرق الفرعية المؤدية والرابطة بين مداخل القرى بمشاركة معدات الوحدة المحلية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف رئيس مركز المحلة الكبرى، أن الحملات استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالقرى، وتمهيد الطرق وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.

- حملة صيانة وإصلاح أعطال أعمدة ورفع كفاءة الإنارة العامة ببسيون

كما نفذت رئاسة مركز ومدينة بسيون، بمحافظة الغربية، حملة صيانة وإصلاح أعطال أعمدة ورفع كفاءة الإنارة العامة، وتركيب كشافات الإنارة الناقصة، فى الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع فى عدد من قرى المركز بجانب المدينة.

وأشرفت رئيس مركز ومدينة بسيون، حيث تمكنت من صيانة وإصلاح نحو 32 كشافًا وتركيب 5 كشافات جديدة في نطاق عدد من قرى المركز بجانب المدينة، وصيانة وشد الأسلاك على الأعمدة بالإنارة العامة في بعض المناطق، وتغيير بعض الأسلاك المتهالكة، وإزالة شدات مخالفة.

وشدد الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، على متابعة أعمال الصيانة أولًا بأول، لحل مشكلات المواطنين، والتواصل الدائم بين الوحدات المحلية والشركات والأجهزة المعاونة، من خلال غرف العمليات الدائمة لمواجهة الطوارئ.

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وائل لطفي

منير

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