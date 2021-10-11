الإثنين 11 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

استعدادا للتشاجر مع عائلة أخرى.. ضبط 5 بأسلحة بيضاء ومولوتوف بالقليوبية

ضبط 5 بأسلحة بيضاء
ضبط 5 بأسلحة بيضاء

تمكنت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية، من ضبط 5 أشخاص بقرية طنان بمركز قليوب لحيازتهم أسلحة بيضاء وزجاجات مولوتوف كانت مجهزة للتشاجر مع أحد عائلات القرية.

وذلك بتحريض من موظف بالتعليم استأجرهم للشجار مع أفراد العائلة الأخرى، بسبب خلافات بين العائلتين وسابقة تحرير محاضر رسمية بين الطرفين . 

وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 1420 جنح مركز قليوب، وألقي القبض على المتهمين بينما لاذ المتهم بالتحريض بالفرار، وتولت نيابة مركز قليوب التحقيق التي أمرت بحبسهم وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وتحريز المضبوطات وسؤال الموظف المتهم بالتحريض. 

- معلومات سرية قادت لضبط المتهمين


كانت المعلومات السرية قد وردت إلى المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث مركز قليوب، تفيد باستعانة المدعو "س. س.ع" موظف بالتعليم ، بأشخاص آخرين للتشاجر مع عائلة  أخرى بقرية طنان مركز قليوب لقيامهم بالتشاجر معهـ وقيام المحرض ومن معه بإعداد أسلحة بيضاء ومولوتوف للانتقام. 

 تم إخطار اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، فكلف اللواء محمد عناني مدير إدارة البحث الجنائي بأمن القليوبية وتم إعداد الأكمنة اللازمة لضبط المتهمين،  وتم القبض على المتهمين أمام أحد المنازل وضبطهم ، وتبين أنهم 5 أشخاص بحوزتهم أسلحة بيضاء ومولوتوف .
بمواجهتهم أقروا بحيازتهم الأسلحة وزجاجات المولوتوف بقصد استخدامها في التشاجر مع العائلة الأخرى، والانتقام منهم بتحريض من “س. س. ع”، موظف بالتعليم، بسبب خلافات سابقة بين الطرفين حيث جرى تحريز الأسلحة المضبوطة معهم وزجاجات المولوتوف وتولت النيابة التحقيق. 

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وائل لطفي

منير

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