«الدستور» ترصد أعمال إنشاء كوبري ونفق بشارع 45 شرق الإسكندرية (فيديو)

ينتظر أهالي الإسكندرية الانتهاء من مشروع إنشاء كوبري ونفق جديد بشارع منطقة ٤٥ بحي المنتزه أول شرق الإسكندرية.

رصدت “الدستور” بدء العمل في إنشاء كوبري بشارع ٤٥ حيث تواجدت الحفارات بداخل الموقع لبدء التنفيذ، بالتنسيق مع المرافق كافة ومديرية الطرق وجهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط والأجهزة التنفيذية بالحي.

شارع ٤٥ شرق الإسكندرية يعد واحد من أكثر المناطق حيوية وازدحاما بالسكان وتشهد حركة مرورية مرتفعة خاصة في فصل الصيف مع تواجد المصطافين الزائرين للمدينة من المحافظات المجاورة.

عدد من الإجراءات قام بها حي منتزه أول برئاسة المهندسة جيهان مسعود رئيس الحي، منها رفع جميع الإعلانات من الجزيرة الوسطى من شارع 45 شرق الإسكندرية من خلال الشركة المستأجرة، رفع الكلوبات من أعمدة الإضاءة العامة بالجزيرة الوسطى بشارع 45.

وأيضا من ضمن الأعمال التمهيدية رفع الأعمدة الديكورية بشارع 45، بناصية شارع إسكندر مع شارع جمال عبد الناصر، عزل وفصل الشبكة الأرضية للأعمدة الديكورية التابعة للإضاءة العامة.

كما شهدت المنطقة عدد من التحويلات المرورية لغلق شارع ٤٥ أمام السيارات بوضع حواجز مانعة مع توفير طرق بديلة، وفقا لما أعلنته إدارة المرور ليكون بديلا عن شارع 45 شارع اسكندر ابراهيم ووفقاً لإغلاق ٤٥ من اتجاه الكورنيش وسيتم فتح الاتجاه بجوار الأكاديمية المسار البديل شارع إسكندر إبراهيم.

وتسير السيارات في اتجاه شارع جمال عبدالناصر، ومن ثم التوجه إلى منطقة العصافرة ويتم العودة إلى الكورنيش مجددا من الشوارع الجانبية لمنطقة المندرة.

من جانبها تفقدت المهندسة جيهان مسعود رئيس الحى أعمال توسعة شارع إسكندر إبراهيم مع شارع جمال عبد الناصر لفتح الطريق المتجه إلى شارع ٤٥ بحري حيث تم إزالة ثمانية أمتار من بلدورات الجزيرة الوسطي من شارع جمال عبد الناصر.

كما شهد شارع السباعي أعمال ترميم بالعرض الگامل بطوله من إسكندر إبراهيم حتى شارع ٤٥ ليتم استخدامه كمحور مروري بديلا عن شارع ٤٥ وفتح الطريق أمام المارة والمركبات وللسيولة المرورية.