وزير بريطاني يرفض تأكيد اتهامات سرقة روسيا طريقة انتاج لقاح أوكسفورد

رفض وزير في الحكومة البريطانية تأكيد ما إذا كان جواسيس روس قد "سرقوا" لقاحا بريطاني الصنع مضاد لفيروس كورونا من أجل إنتاج اللقاح الروسي.



وذكرت وكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا أن وزير شؤون الأمن والحدود، داميان هيندس، أشار إلى أنه لن ينجر وراء المزاعم بأن روسيا استخدمت تصميم لقاح أوكسفورد-أسترازينيكا لإنتاج لقاحها "سبوتنيك في" الروسي، لكنه قال بشكل عام إن "نشاط الدولة" متورط في "التجسس الصناعي".



وتأتي تصريحات هيندس بعد تقرير نشرته صحيفة "صن" البريطانية يشير إلى أن مصادر في "الأجهزة الأمنية" لديها أدلة على أن عملاء للاستخبارات الروسية قد سرقوا تصميم لقاح أوكسفورد.



وقال هيندس اليوم الاثنين لمحطة إل.بي.سي الإذاعية في لندن: "أخشى أن نكون في عالم، يسعى فيه نشاط حكومي إلى الانخراط في التجسس الصناعي والتجسس الاقتصادي، كما أنه يشهد وقوع هجمات إلكترونية وهكذا".



وقال الوزير: "لن أعلق على الحالة المحددة التي ذكرتموها، لأن ذلك لن يكون من الصواب القيام به بالتفصيل، ولكن سيكون من العدل أن نقول، ويصح أن نقول، إننا نواجه تهديدات مختلفة من هذا النوع، فهي أكثر تعقيدا، وأكثر اتساعا مما كانت عليه قبل ذلك".

وفي سياق متصل، دعا صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، الثلاثاء، الاتحاد الأوروبي للتفكير في اللقاح الروسي "سبوتنيك لايت" المضاد لفيروس كورونا، كجرعة معززة، وذلك في ضوء ما تردد حول انخفاض فعالية لقاح فايزر.

وجاء في بيان الصندوق المنشور في صفحة اللقاح الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "نظرًا لأن الاتحاد الأوروبي يبدأ باستخدام جرعة معززة على خلفية انخفاض فعالية لقاح فايزر، فهناك جدوى للنظر في لقاح "سبوتنيك لايت" ذي الجرعة الواحدة كجرعة معززة".

ووفقًا لبيان صدر الإثنين الماضي، أوصت الوكالة الأوروبية للأدوية باستخدام جرعة معززة إضافية من لقاح شركة فايزر-بيونتيك للأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة.