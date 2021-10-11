الإثنين 11 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

صالون مستقبل وطن يناقش تفعيل دور الجمعيات الأهلية والنقابات العمالية في تنمية السويس

صالون مستقبل وطن
صالون مستقبل وطن في السويس

 واصل حزب مستقبل وطن بالسويس برئاسة النائب أحمد خشانة عضو مجلس الشيوخ رئيس الهيئة البرلمانية لنواب السويس فعاليات الصالون السياسى الثقافي الثالث تحت شعار كيفية تفعيل دور الجمعيات الأهلية والنقابات العمالية في تنمية المجتمع السويسى.

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 واختار الصالون قطبين من أقطاب العمل المجتمعى وهما الجمعيات الأهلية والنقابات العمالية لما تمثله من شريحة واسعة تخدم العديد من طوائف اهالى السويس.

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 وحرص العديد من ممثلى الجمعيات الأهلية والنقابات العمالية بالسويس على حضور الصالون، وبدأت الفعاليات  بكلمة الأستاذ أحمد فضل امين التنظيم  رحب خلالها بالحضور مؤكداً على  حرص الحزب بالسويس على الاجتماع والتشاور  فى حب السويس وتوحيد الرؤى فى كافة المجالات .

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وقال الحاج رمضان أبو الحسن رئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية بالسويس أنه يوجد  العديد من الجمعيات موزعة على الخمس احياء يجب الحديث معها وتفعيل دورها وعمل  دور حقيقى لها مضيفا الى وجود و دور لرؤساء الاحياء فى تفعيل دور هذه الجمعيات الأهلية  مؤكدا على أنه سيمد يديه لكل الجد لتفعيل دور هذه الجمعيات وان هناك أدوار عديدة للجمعيات فى تنمية المجتمع .

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وأوضح أبو الحسن أنه كان هناك تواصل مع  مدير بنك ناصر بشأن وجود حصة من المبالغ التى خصصها البنك لدعم فئات الأيتام والأرامل وأنه سيتم عقد اجتماع مع عدد 50 جمعية لعمل كشف بالاسماء المستحقة.

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وقال النائب أحمد خشانة عضو مجلس الشيوخ رئيس الهيئة البرلمانية لنواب السويس أنه سعيد بالقامات والكوادر السياسية التي حرصت على الحضور موضحا أن الهدف الرئيسي من الصالون السياسى الثالث هو عمل  شراكة حقيقية  بين الحزب و الجمعيات الأهلية  والنقابات العمالية لوضع آلية عمل جديدة فى تفعيل دورها لخدمة اهالى السويس.

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 وأشار خشانة إلى وجود ورقة عمل واحدة سيتم عرضها على السيد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس.

 وقال العميد عبد العزيز مأمون أن للجمعيات دور هام فى مواجهة الأزمات والكوارث بالسويس بالإضافة إلى المشاركة في المشروعات القومية مثل مشروع   التحول الرقمى خاصة أن السويس تحتوي على ما يقارب  700 جمعية يجب عمل قاعدة بيانات لكل جمعية ودورها ويجب تفعيلها وجود لجنة لتصنيف الإمكانيات وعمل دور رقابى للجمعيات ووجود ممثل للجمعيات فى لجنة الأزمات والكوارث.

وأضاف مأمون أن دور الجمعيات تطوعى يجب تفعيله عمليا  على أرض الواقع ويجب مساندة الجمعيات المتميزة .

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محافظات

صالون مستقبل وطن يناقش تفعيل دور الجمعيات الأهلية والنقابات العمالية في تنمية السويس

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 03:09 م 

صالون مستقبل وطن

 وقالت المهندسة سيدة الشربينى رئيس مجلس إدارة جمعية الصفاء لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة  ان دور الجمعيات الأهلية  كبير للغاية ويختلف دور الجمعيات من مجال أنشطتها وذكرت ان جمعية الصفاء لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة تعانى من بعض المشاكل نظرا للاعباء المالية  بسبب ان  ملف ذوى الاحتياجات الخاصة مكلف للغاية وغير مدعم و أن الجمعية ترعى 120 من ذوى الاحتياجات الخاصه بها حالات مجانية.

 وطالب النائب جمال عبيد عضو مجلس النواب   بعمل برنامح مشاركة مجتمعية فى كل منطقة  وأكد أن دور النواب هو عمل قوانين لدعم ذلك.

  وقال الدكتور أحمد الضبع ان  في الفترة الأخيرة من 10 الى 15 سنة أصبحت القبليات العصبية ليس لها تأثير  وأكد أن المجتمع المدني سيكون له دور كبير بعد دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وطالب بتفعيل دور الاتحاد الإقليمى للجمعيات بعمل  يقوم بعقد مؤتمر لكل الجمعيات ووضع خطة عمل وبرنامح.

 وقرر النائب أحمد خشانة  عمل مؤتمر للجمعيات الأهلية وعمل دورات تدريبية مكثفة فى مجالات عديدة وسيتم دمج الجمعيات خلال الفترة المقبلة.

 وقالت الحاجة حليمة  عبد الراضي أن الجمعيات انواع خيرية وقبلية وبعضها لها دور عظيم  مثل جمعية القلعة وعدد من الجمعيات المختلفة .

 وتطرقت حليمة الى وجود جمعيات تنمية المجتمع يوجد بها مشروعات ولها إعانات مثل ابو حسين والمشروع وقرية عامر وتختلف الإعانات مطالبة السادة النواب  بعمل طلب إحاطة للحصول على دعم من  صندوق دعم الجمعيات بمجلس الوزراء بالاستعانة  ببيانات من الأسرة والطفولة.

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  وطالب القبطان حسان بضرورة تشغيل   ميناء السويس والذى يؤدى إلى طفرة فى عمل الجمعيات الأهلية المرتبطة بالبحر والتي كانت ترتبط بتشغيل الميناء مثل جمعية الحمالين والبمبوطية 

 وقال الأستاذ أحمد حلمى  أمين صندوق جمعية  نقابة النقل البحري أن تشغيل الميناء له دور كبير  فى عمل تنمية حقيقة للجمعيات الأهلية المرتبطة بأسر من يعلمون فى الموانئ.

 وقالت النائبة نانسي نصير عضو مجلس النواب السابق اننى  اتكلم اليوم  بصفتي رئيس مجلس إدارة جمعية ويجب وجود  دعم حقيقي من  المديرية للجمعيات  وعمل  تواصل مع الجمعيات والحرص على استفادة جميع الجمعيات من المنح.

واشادت نصير بالقانون الجديد مطالبة بضرورة  تبنى وجود  لجنة لأخذ بيانات الجمعيات وهى مفعلة الآن وخاصة بنك الطعام فى تعاونه مع الجمعيات  وطالبت بضرورة  عمل تواصل مع النواب السابقين فى بعض الرؤى والموضوعات القديمة لاستكمال أي ملف.

وقال اشرف جاد رئيس نقابة السويس لتصنيع البترول  أنه يجب عمل دورات تدريبية والاستفادة من الشباب بالجمعيات و وطالب بتفعيل دور النقابات فى المشاركة المجتمعية الفعالة لخدمة أهالي السويس.

 وقال الحاج فهيم سلامة  إن الجمعيات القبلية تضم العديد من العضويات وتضم أعضاء منتسبين لهم دور كبير فى تنمية الجمعية  مطالبا بدعم النواب للجمعيات لاستكمال دورها المجتمعى  .

وقال الأستاذ زكريا يسرى رئيس نقابة شركة النصر للبترول أن  هذه الجلسة هي تحريك المياة الراكدة في تفعيل دور المشاركة المجتمعية الفعالة  لأنها ستخرج  بشيء إيجابي يفيد المجتمع  خاصة أنه كانت هناك فجوة بين الجمعيات والنقابات وطالب بالتواصل بين جميع طوائف اهالى السويس وزيادة توعية رؤساء النقابات والعمال لبث الانتماء والولاء للوطن.

وعقب النائب أحمد خشانة أن الحزب يسير في مجال التوعية بشكل متميز  فى كافة مشروعات الدولة منها مشروع التأمين الصحي الشامل والتحول الرقمي .

و قال صبحى مشالى إن هناك دور لبعض  الجمعيات الأهلية مثل جمعيات الشابات المسلمات التى قامت بتأسيس  معهد السويس للنظم المعلومات ويخدم الآلاف من الطلاب داخل وخارج السويس.

وأشار الشيخ محمد فتحى بهذا الملتقى الذى يوحد الرؤى والموضوعات  مشددا على ضرورة التركيز على دعم  الجمعيات الفاعلة ومطالبة الجمعيات الغير فعالة بضرورة بذل الجهد الا فيتم حلها.

وقال الحاج محمد التربانى إن سبب عدم تنمية دور الجمعيات الأهلية هو عدم تحصيل الاشتراكات مطالبا بضرورة فتح باب الاشتراكات وزيادتها لزيادة الدعم للجمعيات.

وقال الأستاذ سيد جمال القائم بأعمال رئيس نقابة مصر للبترول بمنطقة السويس أن هذا الملتقى يحدد خطة العمل فى عمل مشاركة مجتمعية حقيقية بالسويس لما يضمه من كوادر متميزة.

 وطالب الأستاذ سمير الهادى رئيس نقابة العاملين بشركة مياة الشرب والصرف الصحى بضرورة عمل جلسات نقاشية لكل النقابات للخروج بتوصيات محددة تساهم في زيادة دور النقابات .

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وقال الأستاذ على عبد العاطي رئيس نقابة العاملين بالضرائب بالسويس أن النقابة تمثل نموذج لخلية في المجتمع تخدم أعضائها الذين هم جزء أصيل  من المجتمع وتؤدى فى النهاية إلى تخفيف الضغط على العامل وبث روح الولاء له .

وقال الأستاذ عبد الفتاح عيد عضو اللجنة النقابية بشركة السويس لتصنيع البترول أن الحلم الذي كان يراوده هو تجمع النواب يدا واحدة وبالفعل حقق هذا الملتقى هذا الحلم  مضيفا إلى ان الصالون السياسى نجح في ذلك بالتعاون مع وجود قامات وكوادر فى العمل العام والسياسي بالسويس  وفى الختام اعرب الأستاذ أحمد فضل عن سعادته بهذه الآراء والأفكار التي تم طرحها فى الملتقى .

وقرر النائب أحمد خشانة جعل الملتقى السياسى الثقافي الرابع القادم  لمناقشة المجال البحرى بالسويس وعمل مؤتمر لدعم الجمعيات الأهلية وتدريب كوادرها

السويس صالون حزب مستقبل وطن الجمعيات الأهلية النقابات العمالية

رئيس التحرير

وائل لطفي

منير

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