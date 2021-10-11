الإثنين 11 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مع انطلاق الدراسة.. رئيس جامعة الوادي الجديد يزرع أشجار النخيل بالمقر الجديد

صورة من الحدث
صورة من الحدث

 قام الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، والدكتور أحمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور حاتم حمدون وكيل كلية الزراعة، وعدد من أساتذة الكلية والمهندس أحمد خليل مدير عام الشؤون الهندسية، بغرس أشجار النخيل بالبوابة الرئيسة للجامعة بمقر الجامعة الجديد، بالكيلو 10 مع بدء انطلاق العام الجامعي الجديد.

وأكد رئيس الجامعة على اهتمام الجامعة بزراعات النخيل كمحصول استراتيجي لمحافظة الوادي الجديد، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع فى زراعة النخيل بالمحافظة.

وفي سياق آخر.. تقرر عقد الكشف الطبي لطلاب المرحلة الثالثة وطلاب الدور الثاني والشهادات المعادلة والدبلومات الفنية المرشحين للقبول بكليات جامعة الوادى الجديد للعام الجامعى 2021 - 2022.

صرح بذلك السيد مدحت خليل مدير عام الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب، موضحا أن إجراء الكشف الطبي لطلاب المرحلة الثالثة وطلاب الدور الثاني والشهادات المعادلة والدبلومات الفنية  سيتم في الفترة من الثلاثاء القادم الموافق 12/10/2021 وحتى الخميس الموافق 14/10/2021، وذلك بمقر كلية التربية بمدينة الخارجة لجميع طلاب مراكز وقرى المحافظة والقادمين من المحافظات الأخرى، مضيفا أنه سيتم بدء أعمال الكشف الطبي فى تمام الساعة التاسعة صباحا مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وكانت جامعة الوادى الجديد، قد بدأت، أمس الأحد، العام الدراسي الجديد 2021-- 2022 بمجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى بمختلف كليات الجامعة 
 ومن جانبه اكد الدكتور احمد حرباوى نائب رئيس جامعة الوادى الجديد لشؤون التعليم والطلاب، أنه تم تسكين طلاب وطالبات مختلف الكليات المستحقين للتسكين في المدن الجامعية، وفق منظومة التسكين الإلكترونية مع تخصيص أماكن بالمدن الجامعية للكليات العملية. 

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رئيس جامعة الوادي الجديد غرس أشجار النخيل محصول استراتيجى توجيهات القيادة السياسية التوسع زراعة النخيل

رئيس التحرير

وائل لطفي

منير

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