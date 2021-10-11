وكيل «تعليم بني سويف» يتابع انتظام العملية التعليمية في يومها الثالث

أجرى عمرو شحاته، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، اليوم الإثنين، زيارة إلى مدرسة محمود حمد الرسمية للغات، التابعة لإدارة بني سويف التعليمية لمتابعة انتظام العملية التعليمية في يومها الثالث.

وحرص وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف على حضور الطابور، ومتابعة انتظام دخول الطلاب المدرسة والانضباط أثناء تحية العلم والالتزام بالاجراءات الاحترازية، وعقب الانتهاء من طابور الصباح تفقد حجرات الدراسة ومتابعة التلاميذ داخل الفصول والاطمئنان على انتظام العملية التعليمية.

وشدد علىى غرس قيم المواطنة وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب،والعمل على توعية الطلاب بالمشروعات القومية والانجازات التي تحققها مصر في مختلف المجالات خلال الاحتفال بأعياد أكتوبر.



- التشديد على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية



كما طالب وكيل وزارة التربية والتعليم بالالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، من ارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي، وتطهير وتعقيم دورات المياه وتوفير الملصقات الإرشادية للتوعية، و تحقيق التباعد الأمن بين الطلاب في طابور الصباح، و داخل الحجرات الدراسية و تقسيم طلاب المدرسة خلال الفسحة على مجموعتين وأيضا خلال الخروج من المدرسة منعا للازدحام والتكدس علي بوابة الخروج.

وفي سياق متصل.. اطمئن وكيل الوزارة على انتظام العملية التعليمية في مدرسة خالد بن الوليد الإبتدائية التى تعمل فترة صباحية بمدرسة الهلال الإبتدائية، و طالب بسرعة الانتهاء من تسليم الكتب الدراسية وتنفيذ ما جاء من تعليمات، كما شدد على ضرورة إحكام السيطرة على أمن وسلامة بوابة المدرسة لضمان سلامة التلاميذ عند الدخول والخروج.