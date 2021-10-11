ملك قورة: «مش بعرف أسافر لأي مكان بسبب طول فترة التصوير»

أكدت الفنانة ملك قورة، أنها أنهت تصوير أحدث أعمالها الدرامية «أجازة مفتوحة» مع النجم شريف منير، وذلك في «اللوكيشن» الداخلي بمدينة السادس من أكتوبر.

وفي تصريحٍ لـ«لدستور»، قالت قورة، إنها كانت مشغولة في تصوير المسلسل لمدة طويلة للغاية، واستمرت لعدد ساعاتٍ كثيرة، جعلتها لا تستطيع السفر أو فعل أي شىء غيره.

وواصلت حديثها: «الوقت أصبح بالنسبة لي غير موجود، فأنا أقوم بالتصوير أغلب الأوقات خاصة في مثل هذا التوقيت الذي يسافر فيه البعض لقضاء أجازتهم الصيفية، إلا أنني لم أستطع فعل ذلك نهائيًا بسبب قضاء وقتٍ كبير في التصوير، لكننِّي حاولت أن أسرق من وقتي القليل وأسافر للساحل الشمالي لعدة أيامٍ قليلة كل أسبوعين، للاستمتاع بالبحر الذي هو من ضمن أولوياتي في الحياة فأنا من محبيه للغاية».

وتابعت:«أنا أحب الصيف لكن ليس بالشكل الكبير، إلا أنني من محبي الشتاء جدًا، وأتمنى أن يكون العام كله شتاء، فهذا يريحني نفسيًا كثيرًا ويجعلني في أفضل حالاتي».

واختتمت «قورة» حديثها: «أحاول أن أنال وقتًا لأفعل فيه مثلما يفعل البعض في أوقات فراغهم وأجازتهم، ومن المتوقع أن أفعل ذلك وأسافر قريبًا لأنال أجازتي».

ويُعرَض مسلسل «أجازة مفتوحة» عبر مجموعة قنوات «ON» الفضائية، يوميًا من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءًا، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي مليء بالإثارة، حيث تعتمد قصته على المشكلات التي تواجهها العائلات، سواء في العلاقات الزوجية أو تربية الأبناء.

ويُعَد مسلسل «أجازة مفتوحة» من نوعية أعمال الـ40 حلقة، بطولة شريف منير، لقاء الخميسى، سميحة أيوب، ملك قورة، نور محمود، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبوزيد، هشام إسماعيل، هدى مجد، صبا الرافعى، ألفت عمر، محمد العمروسى، أحمد زكريا وعدد من الفنانين الشباب، وهو من تأليف أحمد محمود أبوزيد، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.