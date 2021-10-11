الانتهاء من صرف 65% من السلع التموينية لشهر أكتوبر بالجيزة

اكد المحاسب طلعت حسن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة أنه تم الانتهاء من صرف السلع التموينية لشهر اكتوبر الجاري بنسبة 65% علي المستفيدين من البطاقات التموينية .

توفير كافة السلع التموينية وفارق نقاط الخبز

وقال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة في تصريح خاص للدستور إن كافة السلع التموينية وفارق نقاط الخبز متوفرة في مخازن تجارة الجملة التابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والتي يتم توزيعها على بقالي التموين ومشروع جمعيتي المنتشرين على مستوى المحافظة من خلال الاستعراضات الأسبوعية بواقع استعاضتين أسبوعيا و8 استعاضات شهرية وحسب قيمة التأمين المدفوع لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بحد ادني 4 آلاف جنيها وبدون حد أقصي حسب المبيعات والتوزيع شهريا وحسب البطاقات التموينية التي تقوم بالصرف.

ارصدة احتياطية من السلع آمنة ومستقرة

وقال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة أن هناك أرصدة احتياطية للسلع الأساسية والإستراتيجية تكفي عدة شهور مقبلة واصفا إياها بالارصدة الآمنة المستقرة والتي تكفي الاحتياجات خلال الفترة المقبلة .

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة أن هناك هناك حملات رقابية مكثفة علي بدالي التموين ومشروع جمعيتي المنتشرين على مستوى المحافظة للتأكد من توفير السلع التموينية لمنظومة التموين الجديدة كاملة والبالغة نحو 28 سلعة وتوزيعها على المواطنين أصحاب البطاقات التموينية حسب متوسط نصيب الفرد بواقع 50 جنيها ليحصل في مقابلها سلع تموينيه والتأكيد علي فتح منافذ بدالي التموين ومشروع جمعيتي في المواعيد الرسمية وعدم الغلق الا بإذن أو تصريح من المديرية او إخطار المديرية بيوم الإجازة .