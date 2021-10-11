«سرور» : بدء إنشاء وحدة صحية جديدة بقرية دروة ضمن مبادرة حياة كريمة

تابع سامي سرور رئيس مركز ومدينة أشمون البدء في أعمال الحفر الخاصة بإنشاء وحدة صحية جديدة بقرية دروة ،وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقري مركز أشمون ،بحضور الأستاذ ناصر عبد العزيز رئيس الوحدة المحلية بدروة، والأستاذة إيناس إبراهيم سكرتير الوحدة والشركة المنفذة للمبادرة، وأشار سرور بأن الوحدة الصحية الجديدة بدروة ستقام علي مساحة حوالي 1295م² تقريباً لخدمة أهالي قرية دروة والمناطق المجاورة وذلك بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير الرعاية الطبية والصحية لهم.

القطاع الصحي من أهم القطاعات

من جانبه، أكد سرور على اهتمام الحكومة والقيادة السياسية بدعم القطاع الصحي فى إطار العمل على تحسين جودة الخدمات ‏الصحية المقدمة للمواطنين ، والارتقاء بالمنظومة الصحية بمركز أشمون ، لافتاً إلى أن " القطاع الصحي" أحد القطاعات ‏ذات الأولوية ضمن إطار المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، بمبادرة "حياة كريمة" التى تحظى ‏برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وتستهدف تطوير قرى الريف المصري، وتحسين ظروف معيشة ‏المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم .

ويتم ذلك تنفيذاً لتوجيهات وتعليمات الوزير اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة المستمرة لجميع المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقري مركز أشمون.

وعلى صعيد آخر منفصل كان قد شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيدا ١٩ كما أكد على جميع القطاعات الحكومية بضرورة ارتداء الكمامات الطبية ، وذلك للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد كوفيدا ١٩ كما أكد على تعقيم جميع المصالح الحكومية والمدارس والمستشفيات.