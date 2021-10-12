الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

ملتقى الإسكندرية المسرحى يكرم نجوم الفن فى دورة فريد شوقى

ملتقي الإسكندرية
ملتقي الإسكندرية المسرحي

يُكرم ملتقى الإسكندرية المسرحي برئاسة الفنان محسن صبري، خلال حفل افتتاحه نجوم المسرح المصري في تخصصاته المختلفة، ومنهم: رانيا فريد شوقي وكمال أبو رية وأحمد سلامة وطارق عبد العزيز ورضا أدريس والمخرج عصام بدوي واسم الكاتب الراحل محمود الطوخي واسم المخرج الراحل حلمي خالد والمؤرخ الفني الراحل حمادة عادل حراز.

 

ملتقى الإسكندرية المسرحي للهواة ينطلق يوم الخميس 14 أكتوبر برعاية جامعة الإسكندرية وبرئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، ضمن نشاط فرقة العاملين بجامعة الإسكندرية للكورال والمسرح، وتتشكل إدارة الملتقى من الفنان الكبير محسن صبري رئيسا والفنانة فاطمة محمد علي مديرا والفنان المخرج محمد عبد الستار مؤسسا وأمينا عاما للملتقى، وفنان السينوغرافيا وليد السباعي مديرا تنفيذيا للملتقى ورئيس شرف الملتقى هي الفنانة رانيا فريد شوقي.

 

وتتشكل لجنة تحكيم الدورة الثانية للملتقى من كل من: الفنان القدير محمود الحديني رئيسا وعضوية كل من: الفنان القديرة عايدة فهمي، والمخرج المسرحي والناقد جمال عبد الناصر.

 

يذكر أن الدورة الأولى من الملتقى حملت اسم الراحل كرم مطاوع وكانت النجمة الكبيرة سهير المرشدي رئيس شرف الملتقى، وكرم خلالها الفنان القدير يوسف إسماعيل رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري وتنافس في الدورة الأولى 14 عرضًا مسرحيًا تم اختيارها من بين 40 عرضًا تقدمت من مختلف محافظات مصر، والملتقى يعد منصة مسرحية يتنافس فيها المواهب الشابة من محافظات مصر المختلفة وقام بتأسيسه الفنان الشاب محمد عبد الستار.

مهرجان القومي المهرجان القومي للمسرح جامعة الإسكندرية الاسكندرية المسرحي أحمد سلامة المسرح المصري سهير المرشدي كمال أبو رية فاطمة محمد علي القومي للمسرح طارق عبد العزيز المهرجان القومي للمسرح المصري ملتقي الإسكندرية المسرحي للهواة ملتقي الإسكندرية الفنانة رانيا فريد شوقي الفنان محسن صبري

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